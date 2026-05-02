Una muy buena tarde de sábado para los hincas del “Xeneize” que sacó una victoria importante en Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga profesional de Fútbol Argentino.

Boca derrotó a Central Córdoba por 2 a 1 en un frenético encuentro y mantiene una regularidad destacable en la zona A con 13 partidos consecutivos con invicto.

Con goles de Milton Giménez, Velasco y de Michael Santos, que descontó para el equipo rival, el triunfo de Boca le permite posicionarse en lo más alto de la A y estar tranquilo para lo que vendrá próximamente.

El entrenador Lucas Pusineri, puso en la cancha del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, una formación inicial integrada por Alan Aguerre, Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga, Tiago Cravero, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera, Ezequiel Naya y Michael Santos.

Mientras que Claudio Úbeda, presentó el armado conformado por Leandro Brey, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

El duelo estuvo comandado por el árbitro Nazareno Arasa, mientras que en el VAR fue conducido por Lucas Novelli. Durante el primer tiempo, en los 20 minutos de arranque, hubo un dominio total de Boca y se mostró más incisivo que el “Ferroviario”, que apostó al pelotazo cruzado a su delantero de referencia, el uruguayo Michael Santos.

El delantero Alan Velasco marcó el primer gol de la jornada a los 27 minutos, tras una bicicleta sobre la derecha del área, Exequiel Zeballos se sacó su marca de encima y metió el pase al medio para el solitario ingreso del ex jugador de Banfield que la empujó y anotó.

Posteriormente, hubo una jugada polémica y que será materia de comentario durante los próximos días. El árbitro Dóvalo recurrió al VAR y anuló el gol de Boca por fuera de juego, lo cual sería el segundo para el “Xeneize”. Sin embargó, tras ser llamado desde el VAR, Dóvalo se apoyó en la opinión de sus compañeros desde la cabina de la herramienta tecnológica, no fue a ver la jugada y anuló el gol de Milton Giménez por fuera de juego.

Pese a la fallida jugada, la recompensa vino después. Milton Giménez, concretó el gol que faltaba a los 43 minutos a poco de terminar el primer parcial.

Tras un desborde por la derecha, el delantero Exequiel Zeballos metió el pase al medio para Giménez que la empujó y anotó el segundo tanto. Tras una descarga de Tomás Belmonte en la medialuna del área, la pelota le quedó al ex Independiente que remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Alan Aguerre que se tiró al otro lado.

En el segundo tiempo, la performance de Boca no disminuyó y siguió la presión. Pero a los 11 minutos del complemento, Michael Santos descontó para Central Córdoba. Tras un tiro libre desde la izquierda de Yuri Casermeiro, la pelota cayó en el palo derecho donde Alejandro Maciel cabeceó al medio y el ex atacante de Vélez la empujó, poniendo así el 2 a 1 en el marcador.

Con el resultado, Boca está primero en la tabla de la Zona A del Torneo Apertura con 30 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 28 y Vélez con 27 tantos. Lejos, en el cuarto lugar, está Talleres de Córdoba con 25.

