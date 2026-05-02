Entró a robar fernet a un mayorista y fue reducido por los empleados

Un episodio de tensión se vivió en un conocido mayorista de San Juan cuando los empleados tuvieron que intervenir para frenar un robo. Todo sucedió en el local de calle Mendoza, entre Boulevard Sarmiento y Quiroz, donde un hombre fue descubierto escondiendo productos entre su ropa mientras caminaba por los pasillos como si fuera un cliente más.

La vigilancia a través de las cámaras fue fundamental para seguir cada uno de sus movimientos. El sujeto intentó una maniobra clásica al pasar por la línea de cajas y pagar solo unos pocos artículos de bajo costo, pero el personal ya sabía que llevaba mucho más sin declarar. Al momento de querer ganar la calle fue interceptado y reducido dentro del mismo salón de ventas hasta que arribó el patrullero para concretar la aprehensión.

Al revisar lo que escondía los efectivos recuperaron dos botellas de fernet, un frasco de café y un aromatizante ambiental junto a otros elementos de consumo. El caso llegó rápidamente a la justicia bajo la calificación de "tentativa de hurto en flagrancia". Finalmente se resolvió su situación procesal mediante un juicio abreviado donde se definió que el hombre cumpla una pena de "dos meses de prisión en cumplimiento efectivo".