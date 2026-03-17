El mundo Boca recibió este martes una noticia que trastoca los planes de Claudio Úbeda. Luego de retirarse con visibles gestos de dolor y mucha bronca en el duelo ante Unión de Santa Fe, los estudios médicos confirmaron lo que el cuerpo técnico temía: Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El "Ruso", que se había transformado en una fija del mediocampo y venía de convertir en dos partidos consecutivos, apenas pudo disputar seis minutos del segundo tiempo en Santa Fe antes de pedir el cambio. "La salida fue porque le molestó el isquio. Me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", había adelantado el DT en conferencia, confirmando ahora la gravedad de la lesión.

El socio ideal que pierde el "Sifón"

Desde su llegada al Xeneize, el ex-Estudiantes se convirtió en el eslabón necesario para conectar el tándem de Leandro Paredes y Milton Delgado con la línea ofensiva liderada por Tomás Aranda. Su dinámica y llegada al área rival son características que hoy no abundan en el plantel, especialmente con Tomás Belmonte también en la enfermería.

El tiempo estimado de recuperación será de tres semanas, lo que lo margina del próximo compromiso ante Instituto de Córdoba.

El alivio de la fecha FIFA

Pese al trago amargo, en Boca encuentran un pequeño consuelo en el calendario. El parate por la fecha FIFA que se aproxima ayudará a que el volante no se pierda una cantidad excesiva de partidos oficiales, permitiéndole encarar la rehabilitación con menos presión de tiempo.

Por lo pronto, todos los boletos para ocupar su lugar el próximo sábado los tiene el experimentado Ánder Herrera, quien ingresó por él en Santa Fe y asoma como la rueda de auxilio para mantener el equilibrio en un mediocampo que, hasta el domingo, salía de memoria.