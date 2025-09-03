Aseguran que Islam Makhachev “tiene todo para perder” contra Jack Della Maddalena

En una de las peleas más esperadas del año, la UFC ha hecho oficial un enfrentamiento de alto calibre que pondrá en juego el título de peso wélter. El campeón de peso ligero, el daguestaní Islam Makhachev, subirá de categoría para desafiar a Jack Della Maddalena en el evento número 322, programado para el próximo mes de noviembre. Con el cinturón de las 170 libras en juego, que el australiano obtuvo tras derrotar a Belal Muhammad a principios de año, esta contienda ya es tema de debate entre los expertos de la disciplina.

El ex campeón de peso medio y figura icónica de la UFC, Robert Whittaker, compartió su análisis sobre el choque en el podcast MMArcade. Whittaker no duda en inclinar la balanza a favor del actual monarca wélter, argumentando que posee una cualidad especial que lo hará salir victorioso. "Voy con Jack (Della Maddalena). Creo que Jack tiene ese factor X.", afirmó. "Creo que tiene las agallas, la determinación y la determinación para luchar contra los derribos. Para luchar en el suelo, para resistir los ataques de derribo que Islam intentará. Y creo que en una pelea de golpeo, sin duda, Jack es mejor. Creo que ganará con las manos", aseguró.

Whittaker profundizó en su pronóstico, destacando la resistencia de Della Maddalena. "Creo que Jack tiene mejor aguante para golpear durante cinco asaltos que Islam (Makhachev), especialmente si Islam intenta derribar a alguien durante la pelea", explicó. También señaló que la defensa de Della Maddalena contra la lucha en el suelo es subestimada por muchos. "La gente ignora el agarre de Jack, ignora su jiu-jitsu. No creo que Islam vaya a ser tan impulsivo con los derribos como todos creen, porque Jack ya tiene ese nivel de ataque", añadió. El ex campeón considera que Della Maddalena tiene las herramientas para capitalizar las debilidades que Alexander Volkanovski no pudo explotar.

¿Podrá Islam Makhachev contra el campeón?

Para Whittaker, la pelea es un auténtico duelo de habilidades. Si bien Makhachev es un luchador superior, Della Maddalena cuenta con un grappling capaz de neutralizarlo. En el striking, la precisión de los puños de Della Maddalena podría ser la clave. "Creo que Islam tiene la superioridad en las patadas, y si Jack no la aprovecha, algo que no ha hecho en muchas de sus peleas, recibirá muchas patadas. A Islam le gusta lanzar patadas, y las usó muy bien contra Volk. Creo que esa será la estrategia de Islam", explicó Whittaker.

En sus palabras finales, el ex campeón resumió la presión que cada peleador tendrá en el octágono. "Dejando a un lado los factores externos, Jack no tiene nada que perder. Y creo que Islam tiene todas las de perder", concluyó, subrayando el desafío y la oportunidad que representa para ambos.