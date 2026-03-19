Aseguran que no habrá despidos tras la compra de Libertad por La Anónima

La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, llevó tranquilidad a los trabajadores tras confirmarse la compra de los supermercados Libertad por parte de la firma La Anónima. Según indicó, no habrá despidos y se garantizará la continuidad laboral con respeto a la antigüedad y categoría de los empleados.

La dirigente sindical explicó que la noticia fue comunicada de manera anticipada desde Córdoba luego de que se filtrara la operación. En ese contexto, señaló que la audiencia prevista en el marco de las negociaciones “prácticamente no va a existir” y que se convertirá en un trámite administrativo, ya que aún no se habían presentado los apoderados de la empresa.

Moral detalló que la comunicación llegó por parte de referentes de Recursos Humanos de Libertad, quienes también manifestaron sorpresa ante la operación. “Cuando hicimos las consultas de rigor sobre qué iba a pasar con los empleados, nos aseguraron que se va a respetar absolutamente todo: antigüedad, categoría y condiciones laborales”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que en este tipo de procesos de compra-venta suelen existir garantías legales que resguardan a los trabajadores, y consideró que los ajustes de personal ya se habrían realizado durante el año pasado. “La Anónima hace una inversión importante y lo lógico es que el proceso de reducción de personal haya ocurrido previamente”, indicó.

La titular del gremio remarcó que la nueva empresa comenzará una etapa desde cero en su relación con el sindicato, pero manteniendo a la totalidad del plantel actual. En San Juan, la operación incluye sucursales con alrededor de 80 empleados, quienes —según confirmó— conservarán sus puestos de trabajo.

Finalmente, Moral señaló que ya se comunicó con los trabajadores para transmitirles tranquilidad ante la incertidumbre generada por la noticia. “Lo más importante es que se mantiene todo el personal, con sus derechos intactos”, concluyó.