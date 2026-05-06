Tanto Nancy Picón y Carlos Jaime, los diputados nacionales que representan al oficialismo sanjuanino afirmaron que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja para reducir los subsidios a la energía eléctrica, no modificará el esquema a la provincia y podrá continuar con la categoría de Zona Fría.

“San Juan va a seguir manteniendo el subsidio de Zona Fría para quienes ya lo tienen, y quienes tengan hasta tres canastas básicas podrán inscribirse si aún no lo hicieron”, señalaron ambos legisladores.

Jaime argumentó que el proyecto introduce un criterio vinculado a los ingresos: “El proyecto de ley no modifica la situación actual. Pone un requisito, que es que la familia que supere las tres canastas básicas no va a poder recibir el subsidio, pero quienes no las superen sí podrán mantenerlo e incluso inscribirse”.

Por su parte, Picón afirmó también que “No se va a ver afectado el bolsillo de los sanjuaninos, porque no se va a modificar el subsidio para quien ya lo tiene”. Además, los legisladores remarcaron que la provincia se encuentra al día con CAMMESA, sin deudas con la compañía.

Sin embargo, los diputados señalaron que votarán de manera positiva por el proyecto oficialista en el Congreso, al considerar que “garantiza la continuidad de los subsidios para quienes hoy los reciben, sin afectar a los sectores más vulnerables”.

Qué dicen los diputados opositores

El diputado Cristian Andino, por el bloque Unión por La Patria, remarcó su postura negativa: “No comparto ya defendí la continuidad de Zona Fría para San Juan cuando se trató el presupuesto y voy a defender esa posición cuando se trate el nuevo proyecto”.

Mientras que el otro legislador Jorge Chica señaló: “Eliminar a San Juan del régimen de Zona Fría es un acto arbitrario y discriminatorio que se opone claramente a lo anunciado el lunes por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni de elevar el subsidio al gas natural a un 75% total para el mes de mayo”. Comentó también que “en un país donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, esto no ordena la economía. Así, la “motosierra” termina cortando siempre por el lado más débil cuando nos jactamos de tener en Vaca Muerta a la cuenca gasificada más grande de América".

De qué trata la reforma del Régimen de Zonas Frías

Por el impulso político del ministro de economía, Toto Caputo, introdujo al Congreso de la Nación, el proyecto de ley para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021 y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.

La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de “la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables”.

Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.

Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.

Actualmente, rige la Ley 27.637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución.

Con la propuesta oficialista, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.

Además, las consecuencias de este esquema es que se reducirá el alcance territorial de los subsidios y el criterio para determinarlos será directamente del Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes.

Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio "con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios".

Esta medida es una insistencia de parte del Ejecutivo, ya que intentó incorporarlo al Presupuesto 2026, pero la oposición terminó eliminándolo durante el debate legislativo para su aprobación.

Lo que argumenta el oficialismo con la modificación del Régimen de Zonas Frías, es que considera que en las provincias del centro y norte del país no habría “severidad climática” suficiente.

La iniciativa, lleva la firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo (Economía) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), y apuntan a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”.

En simultáneo, el descuento solo sería para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4.3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas. Además, el nuevo régimen solo incluiría a la Patagonia (incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

