La Expo Minera que se desarrolla en San Juan deja mostró que la demanda de servicios e infraestructura está superando con creces la oferta actual. La situación es perceptible y todas las miradas están puestas en el 2027, año en que se proyecta el verdadero "techo" del boom minero. Esteban Costela, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, fue categórico al señalar que la única salida es un trabajo conjunto y urgente con el Gobierno provincial para agilizar habilitaciones y trámites que actualmente están "vencidos por el tiempo".

2027: El horizonte que exige acción inmediata

La planificación minera tiene tiempos que no esperan a los sellos administrativos. Costela fue enfático al señalar que, si bien hoy existe demanda de viviendas corporativas, el volumen que se espera para 2027 superará cualquier capacidad actual si no se acelera la gestión pública.

"Lógicamente se habla muchísimo del tema, todavía no hay grandes cierres, pero sí se espera que el boom sea a partir del año que viene y tenga su pico en 2027. Si hoy nos ponemos a trabajar, ya vamos tarde. Por eso necesitamos activar un trabajo conjunto de los privados con el Estado provincial", advirtió el dirigente.

La Mesa Multisectorial: Un frente común de profesionales

Entendiendo que el problema habitacional es solo la punta del iceberg, el Colegio de Corredores Inmobiliarios integra una red de colaboración técnica para presentar soluciones concretas al Ejecutivo provincial. Esta mesa multisectorial busca unificar criterios y evitar que cada sector luche sus batallas por separado.

"Estamos trabajando en una mesa con el Consejo de Ciencias Económicas, el Foro de Abogados, Agrimensores y el Colegio Notarial. También nos hemos reunido con la Cámara de Servicios Mineros y la de Comercio", detalló Costela. El objetivo es claro: detectar dónde se traban los expedientes y qué tecnología o ideas puede aportar el privado para que la infraestructura de San Juan avance.

"He visto una apertura muy grande en todos los colegios profesionales. Todos tienen ganas de trabajar y presentar proyectos de manera desinteresada, porque entendemos que si la provincia crece, crecemos todos", destacó.

El Estado como facilitador, no como traba

Para los corredores inmobiliarios, el diagnóstico es de una "parálisis administrativa" que impide volcar inmuebles al mercado de forma legal y rápida. Costela hizo hincapié en que la inversión privada no puede materializarse si los finales de obra y las autorizaciones comerciales quedan atrapados en oficinas públicas con criterios dispares.

"El trabajo tiene que ser en conjunto, privado con el Estado. Si el Estado no da la apertura que nosotros necesitamos para agilizar trámites, para destrabar burocracias y todo lo demás, por más que el privado se ponga a construir, no va a servir. Las habilitaciones llevan tanto tiempo que el esfuerzo se diluye", advirtió.

Un ejemplo crítico son los galpones industriales. Según el dirigente, existen estructuras físicas, pero muchas carecen de la documentación final de obra o habilitación comercial necesaria para las exigencias de cumplimiento (compliance) de las grandes operadoras mineras. "Hay idas y vueltas entre distintas instituciones del Estado que corren con tiempos o requisitos diferentes, y cada una de esas trabas hace que los plazos expiren", explicó.

La necesidad de modernizarse

El reclamo a mayor flexibilidad no se limita a lo administrativo, sino también a la planificación de servicios básicos que exceden la competencia del corredor inmobiliario. Las empresas mineras no solo piden "techo", sino un ecosistema urbano funcional.

"Nos solicitan el inmueble, pero una vez que lo cubrimos, vienen otras solicitudes que tienen que ver con la infraestructura de San Juan: colegios bilingües, atención médica de calidad, áreas recreativas y clubes. Actualmente, la provincia tiene un déficit en ese bagaje de cosas que nos piden y que nos exceden", señaló Costela.

La conclusión de la mesa multisectorial es una sola: el tiempo apremia. "Inclusive si hoy nos ponemos a trabajar, ya vamos tarde. Por eso necesitamos que el Estado escuche a las cámaras y colegios, que ya tenemos las puertas abiertas para llevar estas problemáticas y, sobre todo, las soluciones", finalizó el titular inmobiliario.