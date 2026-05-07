La minería volvió a ocupar el centro de la escena en San Juan. En el marco del Día de la Minería, que se conmemora todos los 7 de mayo por la Ley de Fomento a la actividad impulsada en 1813, y en el marco de la Expo Internacional Minera que se desarrolla en el Estadio del Bicentenario, protagonistas del sector coincidieron en que la provincia atraviesa una etapa histórica marcada por la llegada de inversiones, el impulso de los proyectos de cobre y la expectativa de crecimiento económico. Desde el Gobierno provincial y nacional hasta empresarios, intendentes y ejecutivos de compañías mineras, todos apuntaron a un mismo horizonte: el boom minero ya está en San Juan al ser uno de los principales polos de América Latina, aunque también advirtieron sobre los desafíos en infraestructura, empleo y licencia social.

Marcelo Orrego – Gobernador de San Juan

“Hablar de minería es hablar de una política de Estado”, sostuvo el mandatario provincial en la inauguración de la Expo Minera. “Hace dos años había 6.000 personas preacreditadas y hoy ya son más de 26.000. Cuando termine el evento seguramente van a pasar cerca de 50.000 personas”, afirmó. Orrego remarcó que “ya no hablamos de 2030: esto se adelantó a 2026 o 2027. La demanda es enorme”. En ese sentido, aseguró que la transición energética mundial requiere minerales estratégicos y defendió la necesidad de sostener políticas de largo plazo: “Tiene que ser una verdadera política de Estado, que se mantenga en el tiempo”.

Luis Lucero – secretario de Minería de la Nación

El funcionario nacional vinculó el crecimiento del sector con las medidas impulsadas desde el Gobierno nacional y aseguró que el escenario actual era impensado algunos años atrás. “Si hubiéramos pensado que sucedería esto en San Juan hace unos años, no lo hubiéramos creído”, afirmó.

Lucero señaló que el interés internacional sobre Argentina comenzó a consolidarse a partir de cambios económicos y regulatorios. “Las políticas ejecutadas por el Gobierno nacional permitieron que las inversiones comiencen a llegar y que el mundo ponga su interés en los recursos minerales disponibles en el país”, explicó. Además, proyectó un escenario de largo plazo: “Esto es el comienzo de varias décadas de producción de una industria en crecimiento”.

Juan Pablo Perea – ministro de Minería de San Juan

“El momento más importante de la historia minera de San Juan”. Así definió el presente provincial el ministro Perea, quien remarcó que la provincia lidera los principales indicadores del sector en Argentina y América Latina.

“Cuatro de los siete proyectos de cobre de clase mundial del país están en San Juan y el 60% de las aplicaciones al RIGI se concentran en la provincia”, aseguró. También destacó el presente aurífero con Hualilán y Veladero, aunque sostuvo que el futuro estará dominado por el cobre. “Estamos marcados por el presente del oro y el futuro del cobre”, resumió.

Perea insistió además en el rol del Estado para generar condiciones de inversión y sostuvo que el objetivo central es que el crecimiento llegue a las familias sanjuaninas. “La minería no es un fin en sí misma. Es la herramienta más poderosa que tiene San Juan para que cada familia viva mejor”, afirmó.

Gustavo Fernández – ministro de Producción

El ministro puso el foco en el impacto que tendrá la minería sobre el resto de la economía provincial. Según explicó, el desarrollo de nuevos proyectos permitirá avanzar en infraestructura estratégica como rutas, tendidos eléctricos y mejoras hídricas.

Fernández sostuvo además que existe una gran expectativa entre proveedores y empresas locales. “Los sectores industrial, comercio y servicios esperan tener una oportunidad de participar de la minería, que promete demandas importantes y una mejora para las empresas sanjuaninas”, indicó.

Sebastián Carbajal – intendente de Calingasta

Desde uno de los departamentos más ligados a la actividad minera, Carbajal aportó una mirada más cautelosa sobre el impacto social y laboral que genera la industria.

El intendente destacó el movimiento económico generado por la reapertura de Casposo y el traslado de cargas de Hualilán, aunque advirtió sobre las dificultades que provoca la estacionalidad minera. “Cuando termina la temporada muchos trabajadores golpean la puerta del municipio y somos la primera caja de resonancia de los problemas”, explicó.

También llamó a manejar con cuidado las expectativas laborales que generan los grandes anuncios mineros. “A veces se genera mucha expectativa y llegan currículums de todos lados. Hay que ser responsables con eso”, sostuvo.

Marcelo Álvarez – director ejecutivo de Veladero

El ejecutivo de Veladero aseguró que San Juan atraviesa “uno de sus mejores momentos para el desarrollo minero” gracias a una combinación de factores que incluyen el RIGI, los precios internacionales y el posicionamiento provincial en el ranking Fraser.

Para Álvarez, el debate actual ya no pasa por la existencia de la minería sino por el modelo de desarrollo que se quiere construir. “El desafío es transformar el potencial geológico en empleo, proveedores locales, infraestructura y desarrollo para las comunidades”, afirmó.

También advirtió que el crecimiento del cobre requerirá nuevas inversiones en logística, energía y formación de capital humano local.

Michael Medding – gerente general de Los Azules

Medding destacó la fuerte expectativa internacional que hoy existe sobre San Juan y aseguró que la provincia se consolidó como uno de los principales focos de interés para el cobre.

“Vamos a ver muchos avances de distintos proyectos durante esta feria”, señaló. Además, detalló el impacto laboral proyectado para Los Azules: “Durante la construcción estimamos un campamento de 2.500 personas y durante la operación pensamos en una dotación similar a la de Veladero”.

Sonia Delgado – Hualilán

Para Delgado, San Juan atraviesa “un momento bisagra” para la actividad minera. La referente de Hualilán consideró que hoy existen herramientas y condiciones que años atrás no estaban disponibles para atraer inversiones.

“Estamos en el foco de la mirada internacional como distrito minero”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que todavía quedan desafíos vinculados al financiamiento y la infraestructura.

Además, aseguró que la minería ocupa hoy un lugar distinto en la agenda nacional. “Se viene la segunda ola minera en San Juan y seguramente va a favorecer no solo a la provincia, sino también a toda la Argentina”, concluyó.