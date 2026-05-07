Tras la difusión de un polémico video que muestra un tenso cruce con efectivos de la Seccional 22ª en el departamento Iglesia, el protagonista del episodio, Rodolfo Chávez decidió ejercer su derecho a réplica. El periodista de Radio Libre y excandidato a diputado departamental dentro del espacio de José Luis Gioja en 2023 rompió el silencio y dio detalles de lo que calificó como “un operativo orquestado” para perjudicarlo.

Chávez aseguró a DIARIO HUARPE que el video fue grabado y posteriormente viralizado por la propia Policía. Además, sostuvo que el episodio no fue un hecho aislado, sino parte de un supuesto “hostigamiento” que, según denunció, viene sufriendo desde hace tiempo por parte de la fuerza de seguridad provincial.

El dirigente afirmó que esta situación no es nueva y recordó que tiempo atrás debió cerrar un resto bar que tenía en la localidad de Las Flores debido a reiterados controles e inspecciones policiales. Según indicó, contaba con toda la documentación correspondiente, pero igualmente sufría constantes operativos.

Sobre lo ocurrido durante la madrugada del domingo, Chávez negó que se tratara de una fiesta clandestina masiva. Explicó que se encontraba en su domicilio particular —donde además funciona un salón comercial— compartiendo una reunión con amigos. “Irrumpieron en el salón, que es parte de mi casa, sin autorización mía. Ellos no pueden hacer eso”, expresó el periodista, quien cuestionó el procedimiento realizado por los efectivos policiales.

"No habían menores en la fiesta, ni estábamos haciendo nada malo. Entiendo si fuera un delicuente, pero no estaba justificado el accionar de los policía el domingo", dijo el dirigente.

Respecto a la discusión que quedó registrada en los videos viralizados, Chávez reconoció que mantuvo un fuerte intercambio verbal con los uniformados, aunque aseguró que su reacción se debió al ingreso de los efectivos a su propiedad privada.

Además, afirmó que en ningún momento se resistió a la demora y sostuvo que colaboró con el procedimiento policial. “Hasta ayudé a que me colocaran las esposas”, manifestó.

Denuncias de malos tratos

Chávez también denunció presuntos malos tratos durante su permanencia en la Seccional 22ª, donde aseguró haber estado alojado en un calabozo hasta horas de la tarde del domingo. “Me dejaron incomunicado. No me permitieron llamar ni siquiera a un abogado o a un familiar”, afirmó.

Según relató, tampoco recibió explicaciones claras sobre los motivos de su demora. “Hasta el momento no sé por qué me detuvieron. Me hicieron una contravención, pero no me leyeron ningún artículo”, señaló.

El periodista indicó además que le realizaron extracciones de sangre y otros procedimientos médicos, aunque aseguró desconocer oficialmente cuál fue la acusación en su contra.

Sospechas de un trasfondo político

Chávez dejó entrever que detrás del operativo podría existir una motivación política vinculada a su rol como comunicador crítico en Iglesia. “Yo veo que hay algo que está molestando a alguien. Capaz tiene que ver con la forma en la que me expreso en la radio”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente manifestó sentirse afectado por el impacto que el episodio tuvo sobre su familia y adelantó que la próxima semana acudirá a Asuntos Internos de la Policía para solicitar que se investigue el accionar de los efectivos involucrados. “Yo trabajo todos los días, no soy un delincuente”, concluyó.