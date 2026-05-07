La Justicia Federal de Misiones ordenó frenar los “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú, revocando una resolución del Gobierno nacional, de diciembre de 2025, que permitía actividades privadas de hasta 60 personas en el Área Cataratas, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La causa judicial se originó luego de una acción promovida por la Asociación Civil Orembaé contra el Estado, en la que se cuestionó la validez de la resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN) que habilitaba la realización “con carácter excepcional y experimental” de “microeventos” en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú.

“La importancia del fallo es que viene a revertir el criterio judicial arcaico que se venía aplicando a cuestiones ambientales en el país. Salvo en las causas de los pueblos fumigados, en nuestra zona la perspectiva ambiental no estaba permeando en los juzgados. Esto nos da una luz de esperanza”, dice Martín Ferroni, abogado de Orembaé.

Ferroni recuerda que se enteraron de la normativa que había aprobado el Gobierno de Javier Mieli a fines del 2025 “a través de las noticias de los medios nacionales”. A mediados de enero de este año, la organización presentó una acción de amparo ambiental ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú contra la APN y el Estado Nacional, con el objetivo de frenar la autorización de eventos sociales dentro del área de Cataratas del Parque Nacional Iguazú al considerar que “vulnera normas ambientales, derechos de comunidades indígenas y principios jurídicos de protección del ambiente”. También solicitó la habilitación de la feria judicial, dada la urgencia del planteo.

Uno de los ejes del escrito presentado por Ferroni era la omisión de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), exigido por la propia normativa de Parques Nacionales para actividades de este tipo.

Sin embargo, la Justicia Federal de Iguazú rechazó inicialmente la medida cautelar al no considerar acreditado un “peligro cierto e inminente de daño ambiental grave”.

“La Cámara –explica el abogado– comprendió lo que, a su criterio, el juez de primera instancia había pasado por alto. El carácter ´experimental´ de las autorizaciones reconocía la falta de estudios y de aval técnico, por lo que, en materia ambiental, en caso de duda se favorece a la naturaleza (in dubio pro natura)”.

Para Ferroni, el Paque Nacional Iguazú está al límite de su capacidad de carga, además de presentar un déficit de recursos humanos. “Nosotros presentamos como prueba en la causa estudios avalados por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) que muestran cómo la interacción con las personas está modificando las costumbres de los mamíferos que habitan el parque, especialmente, en lo que respecta a sus horarios y hábitos de comida”.

“El área de acceso público –continúa– tiene una capacidad para 6500 visitas; estamos siempre al borde de esa cantidad, incluso, hubo años en que se llegó a 8500 visitas diarias. Nunca hubo freno; lo único que le interesa a la concesionaria es la venta de entradas y de servicios. El Parque Nacional Iguazú es patrimonio de todos, no solo del Estado. Para vender entradas el Gobierno ya tiene Tecnópolis”.