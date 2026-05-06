Paris Saint German dirigido por Luis Enrique entrará nuevamente a los libros de historia de la Liga de Campeones de Europa, pero faltará disputar el capítulo final de esta temporada ante nada más y nada menos que el Arsenal.

Después del sensacional encuentro que tuvo en el partido anterior ante el Bayern Munich en un 5 a 4 muy frenético show de puro ataque abierto y sin defensores, ahora solo el partido definitorio se llevó a un empate de 1 a 1 en Munich.

Más allá de la polémica de la mano de Joao Neves, quien puso la mano sobre el cierre del Primer tiempo, tras un rechazo de Marquinhos, el PSG ganó bien. Golpeó de arranque de la mano de Dembélé, con apenas dos minutos en el marcador, para dar a entender que se podía repetir el show de goles que se vio en el Parque de los Príncipes.

El tándem francés se mostró duro, ordenado, sistemático y prolijo en todas las líneas. Casi no cedió lugar a los uno contra uno que fueron una constante en la ida. Sin embargo, Paris Saint Germain pudo haber terminado dos o tres goles arriba de no ser por Manuel Neuer, que tuvo cinco tapadas top que hicieron mantener la ilusión viva hasta el final.

Kvaratskhelia, Dembélé y Doué. Los tres fueron máquinas de desparramar alemanes y generar situaciones de gol por sus propios medios. Sobre el cierre, Kane descontó para para ponerle algo de pimienta a la semifinal y cerrar el cruce en Munich 1-1.

El PSG terminó reduciendo a la mínima expresión al campeón de la Bundesliga que se había cargado al Real Madrid en cuartos de final.

Ahora tendrá la posibilidad de consagrarse campeón por segundo año consecutivo, una hazaña que solo han logrado ocho equipos en la historia: Real Madrid (llegó a ganar cinco al hilo entre 1956 y 1960), Ajax (tres consecutivas 1971-1973), Bayern (triplete entre 1974 y 1976), Benfica, Inter, Milan, Nottingham Forest y Liverpool.

En frente tendrá a un equipo catalogado de tibio que jugó una muy buena semifinal ante Atlético Madrid. El Arsenal de Arteta tiene aún abierto el frente de la Premier League, a la que le quedan tres fechas y los tiene como líderes con el City en el retrovisor. Budapest, capital de Hungría, será el escenario de una nueva final.