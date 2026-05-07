La empresa Minas Argentinas dio un paso clave en la consolidación de su equipo corporativo con el nombramiento de Santiago Victoria como nuevo gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos. La designación se produce en un momento de crecimiento estratégico para la operadora, impulsado por su casa matriz, Grupo AISA.

Victoria, licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y magíster en Gestión Estratégica (Universidad Adolfo Ibáñez), aporta una trayectoria de más de 20 años en el sector minero. Su llegada busca fortalecer el relacionamiento institucional y la gestión reputacional de la compañía en un contexto de alta exposición y nuevos desafíos operativos.

Un equipo técnico en expansión

La incorporación de Victoria no es un hecho aislado. Desde AISA informaron que el equipo de gestión ha sumado recientemente nombres clave para optimizar la producción y el vínculo social, las siguientes incorporaciones consisten en Mauricio Barrionuevo (Jefe de Perforaciones), Nicolás Juárez (Jefe de Metalurgia), Blas Gonzalo Rodríguez (Jefe de Procesos) y Soledad Baigorri (Jefa de Relaciones Comunitarias).

Estas designaciones apuntan a apuntalar la eficiencia de los procesos y profundizar el contacto directo con las comunidades y los medios de comunicación.

La apuesta al "Deep Carbonate Project"

El fortalecimiento del staff acompaña el ambicioso desarrollo del Deep Carbonate Project, el plan aurífero que ya cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto de 665 millones de dólares.

Este proyecto se complementa con una intensa actividad exploratoria. Solo durante 2025, la empresa invirtió más de 11.100 millones de pesos en prospección y geofísica, superando los 11.400 metros perforados. Además, se destinaron otros 5.000 millones de pesos a infraestructura subterránea, consolidando una base de reservas que hoy alcanzan unos 4,9 millones de onzas de oro.

Impacto local y mano de obra sanjuanina

Minas Argentinas reafirma su perfil como actor central de la economía provincial. Actualmente, la firma emplea a 297 trabajadores directos, con un dato sobresaliente: el 97% del personal es de origen sanjuanino. Asimismo, el compre local sigue siendo una prioridad, con más del 69% de proveedores nacionales integrados a la cadena de valor.

El respaldo de AISA

El crecimiento de la mina se enmarca en una estrategia de diversificación global de AISA, que trasciende la minería. El grupo inversor también avanza en el sector energético con el parque fotovoltaico Calicanto en San Luis, y en la industria alimenticia a través de la expansión de la pesquera Cabo Vírgenes en la provincia de Chubut.

