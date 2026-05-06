Una fiesta privada desató un escándalo en Iglesia. Durante la madrugada del pasado domingo 3 de mayo, un reconocido periodista y dirigente político, quien fuera candidato a diputado departamental de José Luis Gioja en 2023, protagonizó un tenso cruce con las fuerzas de seguridad que derivó en su demora.

Alrededor de las 05:00 horas, personal policial de la Seccional 22ª se hizo presente en el domicilio de Rodolfo Chávez tras recibir denuncias por ruidos molestos y la presunta realización de una fiesta privada con una gran cantidad de asistentes.

Al arribar el patrullero, el dirigente político salió de la propiedad, pero lejos de calmar las aguas, la situación escaló rápidamente. Según se observa en el vídeo que se viralizó, el periodista de Radio Libre de Iglesia inició una fuerte discusión con los uniformados, cuestionando el procedimiento y mostrando una actitud desafiante.

El momento de mayor tensión se vivió cuando el intercambio verbal subió de tono. El dirigente, visiblemente alterado, lanzó frases punzantes hacia los efectivos: "Vayamos al hospital para ver quién de los dos tiene más alcohol", habría desafiado el político a uno de los policías, sugiriendo que los uniformados no estaban en condiciones de realizar el operativo.

No terminó allí. En un ataque personal hacia otro de los agentes, el comunicador le habría recriminado: "¿Cuántas veces te curaste vos conmigo?", en una supuesta cercanía que, en ese momento de tensión, el efectivo no reconoció.

Ante la negativa de brindar explicaciones claras sobre la cantidad de personas presentes en la vivienda y el persistente hostigamiento hacia el personal policial, los efectivos de la Comisaría 22ª procedieron a la demora del hombre.

El operativo generó un fuerte revuelo en el departamento, dado que se trata de una figura pública con presencia en los medios locales y un pasado reciente en la arena política departamental bajo el ala del giojismo.