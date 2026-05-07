Con un marco que superó todas las expectativas de convocatoria, quedó oficialmente inaugurada la Expo San Juan Minera 2026. El evento, que reúne a empresarios, embajadores y autoridades nacionales, se consolida como el foro más importante del sector en un momento crítico para la transición energética global.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó el acto de apertura y envió un mensaje contundente tanto al arco político como al sector privado: "La minería es y será uno de los ejes del desarrollo argentino en los próximos años".

Un crecimiento récord

La magnitud de la edición 2026 refleja el interés creciente en el potencial sanjuanino. Orrego comparó las cifras de años anteriores para graficar el salto exponencial: de 6.000 preacreditados en 2024 a más de 26.000 en la actualidad, con una proyección de 50.000 visitantes al cierre del evento.

La exposición cuenta con:

18.000 metros cuadrados de exhibición.

Más de 450 empresas participantes.

80 auspiciantes que sostienen la cadena de valor.

El cobre: el mineral estratégico

Uno de los puntos centrales del discurso fue el rol de San Juan en la lucha contra el cambio climático. Ante la aceleración de la transición energética, el mandatario recordó que el cobre y el litio son recursos irremplazables. "De los diez proyectos de cobre que existen en la Argentina, seis están en San Juan", subrayó, vinculando la actividad directamente con el cuidado del ambiente al ser insumos clave para las energías limpias.

Clima de negocios y seguridad jurídica

Orrego no esquivó el análisis económico y valoró las reformas a nivel nacional que han permitido un mejor clima de inversión, mencionando la estabilidad fiscal y la eliminación del cepo cambiario. "Había que transformar la incertidumbre en preparación y esa preparación en oportunidades", explicó al recordar el inicio de su gestión en un contexto de crisis.

Asimismo, insistió en la necesidad de generar consensos duraderos que transformen a la minería en una verdadera política de Estado, independientemente de los cambios de gobierno. En este sentido, destacó la importancia de la Mesa Federal Minera como espacio de diseño de políticas conjuntas.

"Tenemos que dejar de mirar por el espejo retrovisor y empezar a mirar por el parabrisas. La minería es el motor de despegue de la República Argentina", concluyó el Gobernador.

El respaldo nacional

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, aportó una mirada histórica al contrastar la actualidad con los inicios del sector hace tres décadas. "Ver hoy este encuentro, con embajadores de todo el mundo, es algo que no hubiera creído", confesó, ratificando que Argentina mantiene "los brazos abiertos" para quienes decidan invertir en el suelo nacional.

