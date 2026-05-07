Un confuso y polémico siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde en Capital puso en la escena como protagonista al juez Enrique Mattar, magistrado del Tercer Juzgado de Faltas de San Juan. El hecho dejó a un motociclista hospitalizado y generó sorpresa porque, según fuentes policiales, el conductor del automóvil continuó su marcha tras el episodio y recién fue interceptado varios minutos después en medio de un operativo policial, gracias a que un testigo siguió al auto y lo informtó a las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 18 en la transitada intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. Por ese lugar circulaba Pedro Segundo Palacio Santander, de 38 años, a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., cuando se produjo el episodio vial en el que también habría intervenido un Volkswagen Up que era conducido por el magistrado de 70 años, de acuerdo al información oficial.

La Policía Científica tratará de reconstruir el siniestro vial para determinar responsabilidades.

Tras una maniobra que derivó en la caída del motociclista, varios automovilistas se detuvieron para auxiliar al herido. Según trascendió, uno de los testigos decidió seguir al Volkswagen Up al advertir que el conductor no había frenado después del siniestro. Ese mismo conductor alertó a efectivos policiales que participaban de un operativo de control en las inmediaciones y los uniformados finalmente lograron interceptarlo.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del auto habría explicado ante los policías que no se había dado cuenta de que había participado de un accidente. Sin embargo, el episodio quedó bajo investigación y ahora intentan determinar exactamente cómo ocurrió el hecho y si existió contacto entre ambos vehículos o si el motociclista cayó tras una maniobra del automóvil.

Mientras tanto, Palacio Santander fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson. Los médicos constataron que sufrió contusión pulmonar bilateral y múltiples traumatismos, por lo que quedó internado en observación.

El conductor de la moto quedó internado.

El procedimiento quedó en manos del personal de Comisaría 5ª, que avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes, aunque no aportaron demasiada infomración al respecto. La causa es investigada por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes aguardarán la evolución del motociclista para tomarle declaración y reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

También intervino el Cuerpo Especial de Vigilancia y la Policía Científica y se espera el análisis de las cámaras del Cisem para ver si registraron el momento exacto de la caída del motociclista y si realmente el juez tuvo que ver o alguna participación en el siniestro vial. de ser positivo, una vez más el magistrado sería protagonista de un accidente vial.

Hubo hermatismo en torno al hecho e incluso los funcionarios actuantes dudaron en confirmar la identidad del magistrado, quien fue interceptado por el personal policial para informarle del sineistro vial del cual según él no se habría dado cuenta.