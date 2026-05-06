Miércoles 06 de Mayo
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Policiales > Violento enfrentamiento

Detuvieron a una mujer por herir con una botella a una policía

El hecho ocurrió en barrio General Acha durante un operativo policial y dejó una agente herida con intervención de Flagrancia.

Por Ariel Patruceli

Hace 1 hora
La agente de Policía sufrió una grave lesión y la imputada enfentará serios cargos judiciales.

Una mujer fue aprehendida en el interior del barrio General Acha, en Capital, luego de haber lesionado a una funcionaria policial durante un procedimiento en el marco de una gresca de gran magnitud. El hecho fue encuadrado en el sistema especial de Flagrancia bajo la carátula de lesiones leves.

El episodio ha ocurrido cuando personal policial se ha encontrado realizando recorridas preventivas y ha advertido un disturbio con múltiples personas involucradas. Los efectivos han intervenido con apoyo de personal motorizado, utilizando medios disuasivos para dispersar la situación.

La acusada fue identificada como María Antonia Gutierrez, de 38 años.

En ese contexto, los uniformados observaron a una mujer con el rostro ensangrentado, quien fue identificada como María Antonia Gutierrez, de 38 años, domiciliada en el mismo barrio. Al ser consultada, la mujer se ha negado a recibir asistencia médica y a retirarse del lugar, manteniendo una actitud hostil hacia el personal actuante.

Fuentes policiales indicaron que, al momento en que la agente Yamile Peralta intentó proceder a su aprehensión, la mujer extrajo de entre sus pertenencias un pico de botella de vidrio y provocó un corte en la mano izquierda de la funcionaria. De inmediato, con colaboración de otra efectiva, se ha logrado reducirla y concretar la detención.

Tras el hecho, la agente lesionada fue trasladada al centro de salud Báez Laspiur, donde rercibió ocho puntos de sutura. En tanto, se ha secuestrado el elemento utilizado en la agresión y se ha dado intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco del legajo 50/26.

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