A contramano de los pronósticos climáticos que auguraban un otoño con temperaturas superiores a la media, San Juan está atravesando una racha de heladas tempranas que afecta con fuerza a la provincia desde el 10 de mayo, según expuso la climatóloga Agustina Albeiro a DIARIO HUARPE. Si bien las proyecciones nacionales e internacionales indicaban una anomalía positiva de hasta un grado y medio en el termómetro, la realidad local muestra un fenómeno inverso: las temperaturas mínimas se desplomaron notablemente, generando un escenario de frío intenso que ya afecta la actividad en las fincas.

El impacto del frío es evidente al analizar los datos. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional en la estación del aeropuerto, la provincia ha experimentado días con "hasta 4 grados menos en lo que es la temperatura mínima de lo que debería ser". Esta caída abrupta rompió con la estacionalidad prevista. "Esto nos ha dejado la ocurrencia de heladas tempranas porque nosotros esperamos que la fecha promedio de la primera helada ocurra el 28 de mayo, sin embargo estamos teniendo registros desde el 10 de mayo", sostuvo Albeiro.

La experta destacó que esta situación no es aislada, ya que "al contactarse con agricultores, esta última semana han estado experimentando heladas en sus fincas".

"En realidad todos los pronósticos tanto a nivel nacional como internacional indican que el invierno se estaría comportando con temperaturas por sobre lo normal. Esto quiere decir que tenemos una anomalía de un grado o un grado y medio de que las temperaturas que se deberían dar se presentan por sobre esos valores", señaló Albeiro. Sin embargo, aclaró que la realidad es muy distinta: "Si bien las máximas se están manteniendo por encima de lo normal, las mínimas no lo están haciendo", destacó.

Por último, Albeiro describió un cierre de mayo con características de "otoño típico", marcado por jornadas de grandes contrastes: siestas agradables pero mañanas y noches gélidas. Según la tendencia climática, este comportamiento se mantendrá durante la presente semana.

"Climatológicamente esperamos un salto recién a comienzos del mes de junio, sobre todo en las temperaturas mínimas, es decir que estas mínimas pueden seguir descendiendo", anticipó.