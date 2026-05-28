San Juan se prepara para vivir una jornada donde el deporte será la excusa para el encuentro comunitario y la solidaridad. La Maratón de la Esperanza tendrá su segunda edición el próximo domingo 7 de junio, con punto de concentración y largada en las puertas de la Catedral de San Juan a las 8 de la mañana. El evento, que en su debut el año pasado convocó a unos 130 participantes, busca este año superar esa marca e integrar a toda la familia, desde niños pequeños hasta adultos mayores.

La organizadora del evento, Eliana Ruiz, detalló a DIARIO HUARPE que la propuesta incluye diversas modalidades para que nadie quede afuera.

“Tenemos distancia de 10 km, de 5, de tres y la kids; la de 10 km es competitiva, la de cinco es participativa y la de tres es solidaria”, explicó.

El padre Martín Nacussi y la organizadora Eliana Ruiz. (Foto DIARIO HUARPE)

El recorrido ha sido diseñado para mostrar el centro sanjuanino, pero con un sentido espiritual profundo: “Tiene un plus muy bonito que pasamos por varias parroquias. La idea es llevar un poco de esperanza y agregar este granito de fe que cada trancada sea una oración para todos los participantes”, destacó Ruiz.

Solidaridad para pasar el invierno

Uno de los pilares de esta maratón es el aporte a quienes más lo necesitan. El Padre Martín Nacussi hizo hincapié en que, más allá de la inscripción económica, los asistentes pueden colaborar de forma directa con donaciones.

“Invitamos sobre todo a participar con alimento no perecedero, una ropa de abrigo para ayudar a pasar el invierno a tantos hermanos y familias”, señaló el sacerdote.

Además, los beneficios recaudados por la inscripción económica serán destinados al sostenimiento de los retiros de hombres y mujeres que organiza Emaus Catedral. Según Nacussi, el objetivo es que quienes asistan a estos encuentros “perciban el amor de Dios también desde la gratuidad".

"Todos estos beneficios ayudan a que podamos transmitir el amor de Dios, que es lo que hace crecer y alimentar nuestra esperanza”.

Deporte en familia y comunidad

La organización apuesta por fomentar hábitos saludables en un ambiente de hermandad. El Padre Nacussi expresó su alegría por esta iniciativa de los "emucianos":

“Apostamos también por una vida saludable y comunitaria. Entonces, si bien va a haber un tramo de competición, sobre todo esperamos hacerlo en el espíritu del Señor, animarnos mutuamente”.

Por su parte, Ruiz recordó que la convocatoria es abierta a todas las edades: “Pueden participar desde niños chiquititos, 2 o 3 años, por supuesto, correrán, caminarán algunos metros, hasta gente adulta”.

Cómo inscribirse

Para aquellos interesados en participar, la organización ha dispuesto canales digitales y presenciales:

Virtual: A través del perfil de Instagram "Maratón de la Esperanza", donde se encuentra un link y un código QR para completar el formulario.

Presencial: En el local de Piro Indumentaria (ubicado en calles Hermógenes Ruiz y 9 de Julio).

Con el lema de "organizar la esperanza", la comunidad de la Catedral espera que el 7 de julio la ciudad se tiña de solidaridad y deporte en lo que promete ser una cita obligada para el calendario atlético y social de la provincia.