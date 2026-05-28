La secretaria de Seguridad Social de UPCN San Juan, María Laura Villa, aseguró que el Congreso nacional que realizará el gremio en la provincia será un hecho “histórico” para la organización sindical ya que es el primero que se hace en la provincia. También, advirtió sobre el fuerte impacto de la crisis económica en los afiliados, especialmente por el aumento de gastos vinculados a salud y medicamentos.

La dirigente explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que la llegada de autoridades, como Andrés Rodríguez, y representantes sindicales de distintos puntos del país representa un reconocimiento al desarrollo institucional que UPCN San Juan logró en los últimos años. “Para nosotros es un respaldo importante que vengan y nos elijan y quieran estar acá”, afirmó.

Villa destacó que el sindicato sanjuanino se convirtió en un modelo dentro de la estructura nacional de UPCN por la cantidad de servicios que brinda más allá de la actividad gremial tradicional. Entre ellos mencionó el coseguro de salud, la asistencia social, la Casa del Afiliado, la Casa del Jubilado y hasta el desarrollo deportivo vinculado al vóley.

“Siempre que vienen se sorprenden de la cantidad de estructura que tenemos y de todos los servicios que hay”, sostuvo. Además, señaló que dirigentes de otras provincias visitan San Juan para conocer el funcionamiento del modelo local y replicar algunas herramientas.

El Congreso nacional reunirá a unas 250 personas y tendrá una logística especial organizada por el gremio sanjuanino. “Estamos con toda la preparación, hasta ir a buscar a cada uno al aeropuerto, algo que no se hace en otros lugares”, comentó Villa.

Sin embargo, la dirigente también se refirió a las dificultades que atraviesan los trabajadores en medio del contexto económico actual. Según explicó, uno de los principales problemas se da por la reducción de coberturas médicas por parte de la Obra Social Provincia.

“En prótesis ha bajado el 20% y en farmacia también han bajado coberturas de algunos medicamentos especiales”, indicó. Esa situación, aseguró, termina trasladando mayores gastos al coseguro que administra UPCN.

Villa explicó que muchas personas no pueden afrontar esos costos adicionales y que, en algunos casos, incluso postergan operaciones por falta de recursos. “Hay muchísima gente que no puede seguir asistiendo a las operaciones, hay mucha gente que ni se opera porque no puede”, remarcó.

Frente a ese escenario, UPCN amplió distintos mecanismos de ayuda para amortiguar el impacto económico en sus afiliados. “Hacemos ayudas y vemos hasta dónde se puede cubrir cada caso”, señaló la secretaria de Seguridad Social.

Textuales

María Laura Villa / Secretaria de Seguridad Social de UPCN San Juan

“El Congreso de UPCN será histórico para San Juan y el gremio”.

“Siempre que vienen se sorprenden de la cantidad de servicios que hay”.