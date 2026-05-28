La competencia en “UPD Unidos por el Desafío” de GRUPO HUARPE volvió a entregar una de esas jornadas donde el estudio se llena de nervios, risas y festejos improvisados. Esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonistas a la Escuela Ciudad del Sol, de Rivadavia, y a la Secundaria Florencia Nightingale, de 25 de Mayo, dos cursos con estilos distintos pero con la misma ambición: seguir avanzando rumbo al viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Representando al equipo azul estuvo el 5to A de Ciudad del Sol, acompañado por la profesora Vanesa Brochero y los alumnos Francisco Bustos y Guadalupe Vera. Del otro lado apareció el equipo naranja de la Secundaria Florencia Nightingale, con la profesora Romina Bustos y las alumnas Ángeles Ruarte y Luciana Goménez.

Escuela Ciudad del Sol, 5to A, Rivadavia y Secundaria Florencia Nightingale, 5to 1ra, 25 de Mayo. FOTO HUARPE.

Desde el inicio, ambos cursos dejaron en claro que la unión y la convivencia son parte central de su último año escolar. En Ciudad del Sol se definieron como “un caos”, aunque aclararon entre risas que también son buenos amigos, unidos y bastante traviesos. Incluso evitaron revelar algunas de las locuras que hicieron juntos porque —según dijeron— “mejor que no salgan en videos ni fotos”. Entre todas las cosas que van a extrañar cuando terminen la secundaria, coincidieron en algo simple pero clave: las risas durante los recreos, los chistes internos y los juegos diarios que terminan marcando la rutina del curso.

En tanto, desde la Nightingale se describieron como un grupo divertido y “más o menos unido”, con anécdotas que todavía recuerdan entre carcajadas. La más emblemática fue cuando decidieron disfrazarse completos para la Estudiantina. Aunque reconocieron que tienen diferencias, aseguraron que lo que más van a extrañar será justamente la cotidianidad: las charlas eternas, el compartir todos los días y las pequeñas situaciones que terminan construyendo recuerdos.

Un duelo parejo y lleno de tensión

La competencia arrancó trabada para ambos equipos. En la primera ronda, Ciudad del Sol falló lengua y Nightingale no pudo acertar ciencia. Sin embargo, el equipo azul logró romper el cero en matemática y empezó a tomar una leve ventaja.

Con el correr de las rondas, el marcador fue cambiando constantemente. Hubo respuestas correctas en ciencia, arte y matemática, pero también errores inesperados que mantuvieron el suspenso hasta el final. La tensión empezó a crecer cuando Nightingale logró pasar al frente por un punto, obligando a Ciudad del Sol a reaccionar rápidamente.

El programa entró en máxima tensión en la séptima ronda, donde el equipo azul consiguió empatar nuevamente la competencia. Desde ahí, cada respuesta se vivió como una final. Nadie quería arriesgar demasiado, pero tampoco podían especular.

El empate terminó llevando el duelo a una definición por aproximación. La pregunta fue tan inesperada como viral: cuántos minutos dura el álbum “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny. La respuesta correcta es 62 minutos, se acercó la respuesta del equipo azul que dijo 17 minutos.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd