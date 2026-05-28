Mientras dirigentes del oficialismo provincial vienen deslizando la necesidad de construir una alianza amplia para evitar un regreso del kirchnerismo en San Juan, referentes de ADN-La Libertad Avanza comenzaron a marcar cuáles deberían ser las condiciones para avanzar en un eventual acuerdo político rumbo a 2027. José Peluc, Bruno Olivera y Martín Turcumán coincidieron en que cualquier entendimiento deberá sustentarse en coincidencias de fondo sobre el modelo de provincia y país, y no limitarse a una estrategia electoral.

“Nos tenemos que poner de acuerdo en qué San Juan queremos”, sostuvo el diputado nacional José Peluc, quien fue tajante al rechazar acuerdos armados sólo para ganar elecciones. “Lo que no me gustaría que pase es que sea simplemente una cuestión electoral. Si no lleva de fondo una matriz de cambio que beneficie a San Juan y a los sanjuaninos, para eso nos quedemos como estamos”, afirmó.

Peluc insistió en que un eventual frente político necesita una dirección común. “Lo peor que podés hacer es decirle a la sociedad ‘nos hemos juntado’ y después llegan al gobierno y todos piensan distinto. Necesitamos una sola ruta que sepamos dónde vamos”, remarcó.

En la misma línea se expresó el senador nacional Bruno Olivera, quien aseguró que La Libertad Avanza mantiene “las puertas abiertas” para todos los sectores que acompañen las ideas del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que “las alianzas con fines electorales no sirven, ya lo demostró la historia”. Para el senador, la prioridad debe ser sostener un modelo económico “ordenado y sano” que permita crecimiento a largo plazo.

Olivera además remarcó que el espacio libertario continúa creciendo en San Juan y aseguró que dialogan con distintos sectores políticos. También planteó la necesidad de definir el futuro sistema electoral provincial y volvió a cuestionar la posibilidad de implementar Ley de Lemas o mecanismos de voto indirecto.

Por su parte, Martín Turcumán consideró que todavía falta tiempo para hablar de definiciones electorales concretas, aunque reconoció que una eventual unidad podría fortalecer a los sectores no kirchneristas. “Creo que para poder lograr algo así habría que conversar, tener reuniones y contraponer pensamientos e ideas”, explicó. El dirigente aclaró que hasta ahora no existen negociaciones formales y que “en la cocina todo eso no se ve”.

Turcumán también sostuvo que el éxito electoral del mileísmo dependerá en gran parte de que las medidas económicas nacionales empiecen a sentirse con más fuerza en el bolsillo de los argentinos. “Esa puede ser la mejor estrategia electoral que pueda tener el gobierno nacional”, afirmó.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de ADN-LLA

"Necesitamos una sola ruta y objetivos claros".

Bruno Olivera / Senador nacional de ADN-LLA

"Las alianzas sólo electorales no sirven".

Martín Turcumán / Dirigente de ADN-LLA