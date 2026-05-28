Porteros se movilizaron para reclamar por aumento de salarios
Por Raúl Caliva Hace 3 horas
En la tarde noche de este miércoles, un grupo de trabajadores de maestranza y servicios de establecimientos educativos de la provincia, se autoconvocó en la Plaza 25 de Mayo para manifestarse y visibilizar una situación que arrastran hace varios años y que, según relatan, nunca hubo respuesta ni solución definitiva por parte del Estado provincial.
Uno de los principales puntos del reclamo, es la recomposición salarial. De acuerdo a lo que informaron a DIARIO HUARPE que estuvo presente en la protesta, es la mejora del salario básico que ronda unos 175 mil pesos. Además, piden por una recategorización que tienen congelada durante más de diez años.
Héctor Sarmiento, uno de los porteros, habló con este medio y explicó la situación de precarización que están atravesando actualmente. “Hoy para poder sobrevivir dignamente, se necesitan un millón 400 mil pesos al mes, nuestro sueldo de bolsillo no llega ni a la cuarta parte. No estamos pidiendo que alguien nos regale algo, queremos un sueldo digno, porque a los 5 días de cada mes y no podemos afrontar ningún costo de vida. Las boletas de luz nos llegan a 300 mil pesos, ni siquiera podemos mandar a nuestros hijos al colegio”, expresó angustiado.
En cuanto a la recategorización, Sarmiento expuso que “hay muchos compañeros que llevan 35 años de servicio y siempre han estado en la categoría 12, la más baja que hay y están por jubilarse y la verdad, es que pedimos que nos escuchen, que nos entiendan, que nos reciban para tratar nuestra situación”.
Por otro lado, sobre los turnos y jornadas que deben cumplir obligatoriamente son de ocho horas por escuela, pero no cobran hora extra y tampoco se les permite prestar servicios en contraturno en otros establecimientos. Además, el número de personal de servicio en cada institución no alcanza para cubrir tanta demanda por turno, según comentó el grupo de porteros.
No obstante, estiman que en el Gran San Juan hay unos mil porteros que están en planta permanente y unos 800 como contratados (en condición de planta transitoria como monotributistas) que cumplen las mismas funciones como si estuvieran efectivos.
Como consigna, lo que reclaman es una recomposición del 100% de haberes para que puedan tener un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas, tanto para planta permanente, como planta transitoria.
Los porteros que llegaron a Plaza 25 de Mayo, llegaron desde diversas localidades de la ciudad y también, de lugares distantes al microcentro para expresarse y hacer visible su malestar.
Por otro lado, cuentan que no tienen representación gremial y tampoco una instancia o espacio de diálogo institucional para canalizar sus reclamos.
“En este momento, nuestra realidad, es que estamos desamparados. Esta situación se viene arrastrando hace más de 30 años”, dijo Sarmiento.
Por ahora, se está gestionando una audiencia en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Hacienda para abrir una mesa de diálogo con el Gobierno cuya respuesta posiblemente se concrete la semana que viene.