El Gobierno de San Juan avanzó con dos licitaciones vinculadas a infraestructura energética y seguridad vial que demandarán una inversión total de $1.306.306.890. Los proyectos incluyen, por un lado, el mantenimiento integral del sistema lumínico de la Avenida de Circunvalación y, por otro, la instalación de nueva iluminación LED sobre las rutas provinciales 295 y 246, en Cochagual, Sarmiento.

Entre ambas obras, la Provincia prevé tareas de reparación, recambio y modernización de luminarias, instalación de cableado, tableros eléctricos, columnas metálicas y sistemas de protección. Además, apuntan a mejorar la visibilidad nocturna, reducir riesgos viales y optimizar el consumo energético mediante tecnología LED.

Las iniciativas estarán a cargo de la Dirección de Recursos Energéticos y forman parte de un esquema de intervención sobre corredores considerados estratégicos por el alto tránsito vehicular y su importancia para la conectividad provincial.

Circunvalación: mantenimiento y reparación

La primera licitación contempla una inversión de $657.480.720 para realizar tareas de mantenimiento y reparación del sistema de iluminación de la Avenida de Circunvalación, correspondiente a la Ruta Nacional A014. La apertura de sobres será el 9 de junio.

El contrato tendrá una duración de 360 días corridos e incluirá reparación y reposición de luminarias, tableros de comando, controles eléctricos y distintos componentes del sistema que mantiene iluminada toda la traza.

También se prevén trabajos preventivos y correctivos, recambio de cables y conexiones dañadas, además de intervenciones rápidas ante fallas o cortes de servicio. Para eso, las empresas deberán contar con personal técnico especializado y equipamiento apto para operar sobre columnas y estructuras de altura.

Desde el área energética provincial destacaron que el mantenimiento permanente de Circunvalación resulta clave debido al intenso flujo vehicular diario, tanto de automovilistas como de transporte de cargas y servicios de emergencia.

Sarmiento: 248 luminarias LED en dos rutas

La segunda obra demandará una inversión de $648.826.170 y consistirá en la iluminación de casi 7 kilómetros sobre las rutas provinciales 295 y 246, cerca de Cochagual, en Sarmiento. El 30 de junio se abrirán los sobres de las empresas que participen de la licitación.

El proyecto prevé la instalación de 248 luminarias LED de 200 watts, con capacidad mínima de 25.000 lúmenes y una vida útil estimada en 50.000 horas. Además, deberán contar con protección contra humedad, polvo e impactos.

Las luminarias estarán montadas sobre columnas metálicas de acero con tratamientos anticorrosivos y bases de hormigón ejecutadas en el lugar. La obra también incluirá cableado subterráneo, sistemas de puesta a tierra y tableros de comando.

Según el pliego técnico, el objetivo es reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación nocturna en una zona productiva de Sarmiento que registra tránsito permanente.