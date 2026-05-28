Jueves 28 de Mayo
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Policiales > Comando urbano

Quedó detenido el ladrón que irrumpió en Diario Huarpe en Concepción

Un vendedor ambulante que se encontraba merodeando las casas de un barrio, fue detenido en Concepción. Además, fue reconocido como el autor del hurto a este medio hace una semana.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La investigación constató que el sujeto registraba hechos ilícitos por delitos contra la propiedad. 


Personal de la División Comando Urbano detuvo a un vendedor ambulante en la zona de Concepción Sur, Capital, por alterar el orden público. Horas después quedó vinculado a un robo ocurrido en Capital.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:40 hs. de este miércoles cuando efectivos observaron al hombre merodeando la zona y observando los domicilios. Al entrevistarlo, el sujeto se ofuscó con los efectivos, profirió insultos y alteró el orden.

Al consultar sus antecedentes, se constató que registraba hechos ilícitos por delitos contra la propiedad. Por ello fue aprehendido por infracción a los artículos 98°, 108°, 109°, 113°, 118° y 195°, con intervención del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación. 

El detenido fue identificado como Andino Solazzo, de 26 años, con domicilio en barrio Noroeste III, Santa Lucía. Quedó alojado en Comisaría Segunda.

Posteriormente, al revisar registros fílmicos de un hecho ocurrido el 19 de mayo en DIARIO HUARPE, ubicado en calle Juan José Castelli sur, se reconoció al aprehendido por sus características físicas como el presunto autor, en consecuencia, el sujeto quedó vinculado a la causa. 
 

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