Este jueves, en el juicio por el homicidio de Alejandro Guerra, el hombre que murió apuñalado en octubre de 2020 en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio, se llevó a cabo una audiencia clave previo a la lectura de alegatos del caso. En esta ocasión, el imputado Axel Tobías Zárate Quiroga rompió el silencio para dar su versión de los hechos.

En una de las salas de audiencia de Tribunales, el joven que está acusado de asesinar de 15 puñaladas a Alejandro Guerra en el barrio Taranto, negó de haber sido autor del crimen, aunque sí reconoció que ayudó a Alexis Esteban Montaña, quien en ese entonces era menor de edad, para trasladar el cuerpo del fallecido.

Durante su testimonio, comentó que había abierto un negocio de venta de bebidas y cigarrillos, en 2020, y recordó que el miércoles 14 de octubre de 2020 fue el cumpleaños de un joven.

"Estaba jugando con mi hermanita, mi mamá estaba limpiando y mi hermana haciendo de comer. Alexis fue a comprarme fiado, birras y cigarrillos. A la hora u hora y media llega el señor Alexis (la víctima) y me paga lo que me pidió fiado con plata y pastillas (droga). Me compró más pack de birra; él las había llevado al cumpleaños en el Club Atlético Libertad Juvenil”, aseguró el imputado.