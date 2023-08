En la noche del miércoles un chofer de la Red Tulum de San Juan vivió un momento bastante particular en su día de trabajo. Media hora después de que había iniciado su turno, un pasajero sufrió una descompensación en el interior de la unidad, similar a un ataque de epilepsia, producto de haber consumido marihuana. Ante la demora del personal de Emergencias Médicas, y de que el joven no reaccionaba, tomó la decisión de interrumpir el recorrido para acercarlo al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde los médicos asistieron al viajero.

El colectivero Nicolás Morales relató a DIARIO HUARPE que había comenzado su turno nocturno a las 21 del miércoles en la línea C de la empresa Mayo, pero que 30 minutos después cuando se trasladaba por calle Las Heras, antes de llegar a Córdoba, un pasajero se desplomó en medio del pasillo del ómnibus. “Parecía un ataque de epilepsia. Llame al 911 y esperé a la ambulancia cerca de 20 minutos. Antes llegó la policía y me dijo que no podía abrir paso”, explicó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Junto a cuatro pasajeras que estaban arriba del colectivo, entre ellas una enfermera, decidimos trasladarlo hasta el hospital, a pesar de que los policías me recomendaban seguir esperando a la ambulancia”, comentó.

Mientras el pasajero continuaba descompensado, la enfermera que viajaba en el colectivo intentó darle primeros auxilios para que pueda reaccionar. “Lo pusimos de costado y una vez que llegué al Hospital Rawson, un guardia privado me preguntó el interno del colectivo y mi nombre”, exclamó.

Debido a la rápida reacción que tuvo Morales y a la asistencia de la enfermera, el muchacho pudo recibir la atención médica en el nosocomio capitalino. Al parecer, el pasajero descompensado habría sufrido un “mal viaje”, producto del consumo de marihuana.

“La enfermera que me ayudó a auxiliarlo me dijo que el chico había consumido marihuana y eso le provocó un ataque de epilepsia. No he podido saber cómo sigue, pero en teoría está bien”, agregó el colectivero que por unos minutos se vistió de héroe, para luego poder continuar con el recorrido habitual de la línea C.