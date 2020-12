Así es la casa en donde mataron de ocho puñaladas la jubilada de Chimbas

Una vecina escuchó el pedido de auxilio, pero solo pudo ver un auto saliendo del lugar. Luego se encontró con el peor escenario: el cuerpo de Hilda Tobares estaba tirado en el borde la cama de su habitación, lleno de sangre. La mujer intentó defenderse, pero la masacre fue consumada. Murió minutos después que una persona alertara sobre el crimen al 911.

La casa de Villa Ramos, ubicada en calle Corrientes 628, es muy humilde. Mitad de adobe, la otra parte de ladrillo, la zona más nueva y segura del hogar, aquella que supo construir con el esfuerzo de su trabajo, la jubilada de 64 años. Pero dejó de ser el lugar más seguro después del hecho de sangre.

Hilda Tobares hacía más de 30 años que vivía ahí y era conocida por todos los de su barrio. Según dicen los vecinos, es un lugar en el que hay muchos robos, pero creen que el caso de Tobares no se dio en una circunstancia de robo.

Por acá salieron el atacante o los atacantes de Hilda Tobares. Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Los vecinos de la localidad de Chimbas están conmocionados por lo que le pasó. Según ellos, la mujer era una excelente persona, que solo salía para ir a trabajar a otras casas o para hacer las compras. No tenía problemas con nadie y saludaba a todo el mundo. Una vecina, que prefirió no ser mencionada, dijo a DIARIO HUARPE que se enteraron del crimen por lo que vieron en la televisión o escucharon en la radio. También señaló que no escucharon nada extraño y tampoco vieron algo raro en la noche del jueves y madrugada del viernes.

Según la Policía, la mujer era una docente jubilada y viuda. Tenía una hija y un yerno, pero con los que no tenía nada de relación porque se llevaba mal problemas del pasado. La mujer compartía la custodia de sus nietos de seis y nueve años con la expareja de su hija y padre de los niños, pero estaba luchando para tenerla por completa, dijo la misma vecina.

Hilda Tobares tenía 64 años, según precisaron fuentes policiales. Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En la madrugada del crimen, los niños no estaban con ella. El atacante o los atacantes la mataron de unas ocho puñaladas, según las primeras investigaciones del homicidio. Los peritos encontraron dos cuchillos al lado del cadáver e investigan si son las armas homicidas. Uno es de marca Tramontina y el otro tipo carnicero. Los policías buscan a los sospechosos y, si bien, conocen la mala relación que tenía la víctima con su hija y la pareja de ella, aún no establecieron ninguna vinculación con la causa.

Hilda Tobares fue la última persona asesinada en San Juan en menos de una semana y la segunda de Chimbas. En la provincia hubo cuatro homicidios en los últimos seis días. El primero fue el de Cortez, luego siguió el de Rubia y después el de Archilla.

Hilda Tobares tenía al menos ocho puñaladas en su pecho. Al lado de ella encontraron dos cuchillos. Foto redes sociales.