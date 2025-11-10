Así fue el paso de Las Guerreras K-pop por el Centro Cultural Conte Grand

El Centro Cultural Conte Grand fue escenario de una colorida y multitudinaria jornada el pasado sábado 8 de noviembre con la primera edición de Multiverso K-pop, un evento gratuito que reunió a cientos de fanáticos de la cultura coreana. Durante más de cinco horas, los asistentes disfrutaron de shows en vivo, competencias, talleres y una feria temática que transformó el espacio en un verdadero festival de música, danza y estética asiática.

Rumi, interpretada por @florenciariri. FOTO: Martina Salinas

Entre los momentos más destacados de la jornada se encontraron las presentaciones de los cosplayers que dieron vida a Rumi y los Saja Boys, los personajes de la película viral Las Guerreras K-pop, que despertaron entusiasmo y ovaciones del público. Las imágenes de las actuaciones circularon rápidamente por redes sociales, donde los asistentes compartieron la energía del espectáculo y el trabajo estético de los intérpretes.

El número se llevó todos los aplausos. FOTO: Martina Salinas

El evento, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, tuvo un cronograma que combinó competencias de baile y canto, “random dance”, juegos temáticos y un taller de maquillaje a cargo de Dysty, centrado en técnicas inspiradas en el universo K-pop. Además, una feria con más de cuarenta emprendedores locales ofreció productos vinculados a la estética kawaii y al mundo del entretenimiento coreano, desde indumentaria y accesorios hasta pósters y artículos coleccionables.

La tarde avanzó al ritmo de los concursos de canto y baile en las categorías solista y grupal, con coreografías que reflejaron la dedicación de los fanáticos sanjuaninos. La participación del público fue constante, especialmente durante los juegos interactivos y las actividades de improvisación, donde se demostró el amplio conocimiento que los jóvenes tienen sobre artistas, canciones y tendencias del género.

La foto general, para el recuerdo. FOTO: Martina Salinas

El cierre estuvo marcado por la entrega de premios y un clima festivo que reafirmó el crecimiento del fenómeno K-pop en la provincia. Multiverso K-pop dejó postales de entusiasmo, creatividad y diversidad, consolidándose como un punto de encuentro para una comunidad que no deja de expandirse en San Juan.