El rescate de 27 niños y cinco profesores que habían quedado atrapados en un cerro del departamento Ullum se desarrolló durante la noche del lunes 29 de diciembre y finalizó con resultado positivo, pese a las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno. El operativo se activó tras un llamado al sistema de emergencias provincial que alertaba sobre un grupo que no podía descender por sus propios medios desde la zona de El Castillito, sobre la ruta 12.

Rubén Castro, jefe de Bomberos, explicó a DIARIO HUARPE que el aviso ingresó alrededor de las 22.38 a través del sistema CAE 911. “Recibimos una llamada donde se nos informaba que un grupo numeroso había quedado imposibilitado de bajar por sus propios medios debido al estado del terreno”, indicó. A partir de ese momento, se dispuso el envío inmediato de una brigada especializada en rescate de montaña.

Ascenso nocturno y localización del grupo

La primera avanzada estuvo integrada por personal del cuartel central, que trabajó en conjunto con la División GERAS. El equipo realizó el ascenso hasta un sector conocido como Las Coloraditas, ubicado entre las serranías de Ullum y el límite con el perilago. “Una vez que se hizo el ascenso, se logró tomar contacto con las personas, que en su mayoría eran menores de edad”, señaló Castro.

Según detalló, el grupo estaba conformado por chicos de entre 8 y 17 años, acompañados por cinco profesores que realizaban una excursión en la zona. “Pudimos constatar que se encontraban en buenas condiciones generales, pero no podían bajar debido a la lluvia y a lo resbaladizo del terreno”, afirmó el jefe de Bomberos.

Maniobras técnicas y contención de los menores

El descenso demandó la aplicación de técnicas específicas de rescate. “Fue necesario armar cordadas en distintos sectores para poder cruzar zonas escarpadas y trasladarlos hacia lugares más seguros”, explicó Castro. El terreno fangoso y la oscuridad obligaron a avanzar con extrema precaución durante varias horas.

En relación al trabajo con los menores, el jefe de Bomberos destacó la preparación del personal. “Nuestros efectivos están capacitados para este tipo de situaciones y, en el caso de los chicos, se trabajó mucho en mantenerlos tranquilos”, expresó. Según relató, durante el descenso se los mantenía distraídos, se les hablaba constantemente y se utilizaban dinámicas simples para evitar el miedo.

“Algunos presentaban frío, por lo que se les brindó abrigo y se reorganizaron las mochilas para facilitar el traslado y reducir riesgos”, agregó.

Despliegue conjunto y cierre del operativo

Del operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), Bomberos, Defensa Civil y la Policía de San Juan. “Fue un despliegue importante, teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas y que se trataba mayormente de menores”, sostuvo Castro.

En total intervinieron alrededor de 16 rescatistas, además de personal de apoyo. Una vez finalizado el descenso, se realizó el conteo correspondiente. “Todos los chicos fueron entregados a sus padres y se encontraban en buen estado de salud, sin ningún tipo de complicaciones”, confirmó el jefe de Bomberos.

Finalmente, Castro remarcó la importancia de la planificación previa en este tipo de actividades. “Siempre recomendamos informar a los organismos correspondientes sobre las travesías, evaluar el clima y no intentar desplazamientos nocturnos en condiciones adversas”, concluyó.