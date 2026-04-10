La tripulación de la misión Artemis II se prepara para uno de los momentos más críticos de todo el viaje: el regreso a la Tierra, que ocurrirá atravesando la atmósfera “montados en una bola de fuego”, según describieron los propios astronautas.

El reingreso de la cápsula Orión implica soportar temperaturas de hasta 3.000 grados generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, en un proceso de altísima complejidad donde el escudo térmico resulta clave para proteger a los cuatro tripulantes.

Minutos antes de entrar en la atmósfera, la nave separará el módulo de servicio del módulo de tripulación. Luego, la cápsula se orientará estratégicamente para que su escudo térmico absorba el impacto del calor extremo durante el descenso.

El proceso incluye una última maniobra de ajuste de trayectoria para garantizar el ángulo correcto de entrada: un factor determinante, ya que un error podría provocar la desintegración de la nave o incluso que rebote fuera de la atmósfera.

Una vez superada la fase más violenta del reingreso, se desplegarán paracaídas que reducirán la velocidad de la cápsula antes del amerizaje en el océano Pacífico, donde equipos de rescate estarán listos para recuperar a los astronautas.

La misión, que marcó el regreso de humanos a las inmediaciones de la Luna tras más de 50 años, cierra así su etapa más desafiante, con un descenso que combina precisión milimétrica y condiciones extremas en uno de los momentos más peligrosos de toda la exploración espacial.