Astudillo: “No es bueno que nosotros como Estado apoyemos un despueble”

En medio de la polémica y los conflictos jurídicos, sociales y ambientales que la empresa Industrias Chirino viene desatando desde el 2015 en el sureste de Sarmiento, el ministro de Minería, Carlos Astudillo, confirmó a DIARIO HUARPE que por estos días están reuniéndose con los representantes de la empresa para escuchar propuestas de remediación y soluciones definitivas para las Lagunas de Guanacache y sus pobladores.

“No es bueno que nosotros como Estado apoyemos un despueble, porque nos achicamos como provincia, nos achicamos como país. Y desde ese concepto partimos en todas las reuniones que estamos teniendo con los representantes de la empresa Chirino”, empezó diciendo Astudillo,

El ministro de Minería considera que no hay otra solución más que el agua llegue a la comunidad huarpe. “Notros entendemos que la única solución para esta gente es que tengan agua y de ahí no nos movemos”, dijo. "Los recursos del Estado son escasos y más en estas épocas (por la pandemia). Por eso tenemos que buscar la forma de solucionarle el problema a esta gente".

Repaso

Vale recordar que el conflicto se desató en el 2015 cuando la empresa Chirino empezó a trabajar en la zona del Canal 4, en el sureste de Sarmiento. Por aquel entonces los laguneros huarpes de Guanacache denunciaron públicamente que la empresa estaba obstruyendo la arteria hídrica, sin dejar pasar una gota de agua al sistema lagunar, generando un impacto negativo a las familias y al medio ambiente de la zona. Un lugar que en 1999 la Convención Internacional Relativa a los Humedales lo declaró Sitio Ramsar. Es decir, en la lista de humedales de importancia mundial.

“La cantera del kilómetro 95 nunca tuvo la Declaración de Impacto Ambiental, nunca tuvo habilitación de Minería y por eso Minería inició un sumario administrativo que hoy está frenado por la causa que se inició el año pasado en el Juzgado de Paz de Sarmiento”, dijo Astudillo.

A la hora de consultarle por qué no se suspendió la actividad de la empresa tal como lo había propuesto en su momento el titular de la Secretaría del Agua Edgardo Güerci, Astudillo manifestó: “La verdad, no sé bien cómo fue ese tema porque yo no estaba en ese momento como ministro, pero tengo entendido que hubo una confusión con el convenio que Hidráulica tenía con la empresa y que luego caducó”.

“De todos modos, y a partir de eso, como lo dije anteriormente, Minería inició el sumario administrativo, el cual continuará su proceso cuando termine el del Juzgado de Paz de Sarmiento y si la empresa es culpable, tendrá que pagar la multa correspondiente”, consideró.

Por último, el ministro explicó que la empresa Chirino sigue trabajando en el lugar porque tiene las autorizaciones correspondientes para explotar la cantera del kilómetro 91, ya que esta no estaría en sitio Ramsar y no generaría inconvenientes como la del kilómetro 95.

“Ellos siguen allí porque también tienen declarada esa otra cantera que tiene las autorizaciones para el trabajo", aseguró. "Además tengo entendido que esa cantera está fuera del sitio Ramsar, por lo tanto, no sería problema porque el tema de discusión está en la cantera del kilómetro 95”, concluyó.