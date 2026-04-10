El intendente de Zonda pasó su discurso en el Concejo Deliberante de 1:40 a 2:40

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Zonda, el intendente Juan Atampiz volvió a marcar un rasgo distintivo de su gestión: discursos breves. Sin embargo, este 2026 mostró una variación llamativa, ya que su intervención se extendió a 2 minutos y 40 segundos, superando ampliamente la duración de años anteriores.

El dato no es menor si se lo compara con sus antecedentes inmediatos. En 2025, el jefe comunal había hablado durante 1 minuto y 40 segundos, mientras que en 2024 su exposición fue de 1 minuto y 53 segundos. Esto implica que el mensaje de este año fue 1 minuto más largo que el de 2025 y 47 segundos más extenso que el de 2024, marcando un quiebre en su estilo de extrema síntesis.

A pesar de esta ampliación en el tiempo, el discurso mantuvo un tono directo y estructurado, con eje en un repaso de gestión y anuncios puntuales. Atampiz abrió reconociendo un año complejo, atravesado por dificultades económicas y climáticas que impactaron en las familias del departamento. “Hemos atravesado dificultades tanto económicas como climáticas… sin embargo, gracias al esfuerzo en conjunto logramos avanzar”, expresó.

En el balance, destacó obras de infraestructura y acciones sociales, entre ellas la ampliación del sistema de iluminación en gran parte de Zonda, mejoras en espacios públicos como la plaza de Sierras Azules, trabajos en campings de cara a la temporada turística y avances en la perforación de agua en Valle Esperanza. También remarcó la asistencia a instituciones deportivas y a familias afectadas por contingencias climáticas.

En cuanto a los anuncios, el intendente puso el foco en la continuidad del barrio Esperanza, con la construcción de más de 41 viviendas que, según indicó, beneficiarán a más de 150 familias. “Cada crecimiento de nuestro departamento no depende de una sola persona, sino del trabajo en conjunto”, sostuvo al cierre.

Dato

El discurso de Apertura de Sesiones de la Cámara de Diputados provincial del gobernador Marcelo Orrego tuvo una duración de 1 hora, 1 minuto y 20 segundos.