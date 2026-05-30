Un operativo policial realizado durante la mañana de este viernes en el departamento Pocito terminó con la detención de un hombre que registraba un pedido de captura vigente y que, al momento de ser interceptado por los efectivos, agredió a un uniformado provocándole lesiones en el rostro. El procedimiento quedó bajo la órbita del sistema especial de Flagrancia y fue caratulado como resistencia a la autoridad y lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 de este viernes en inmediaciones del Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, cuando personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna realizaba recorridas de seguridad y prevención del delito.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de la oficial subinspectora Katya Gómez, el agente Bruno Lucero y el cabo Juan Aciar. Durante las tareas de patrullaje, el cabo Aciar advirtió la presencia de un sujeto conocido en el ambiente delictivo que registraba un pedido de captura vigente en una causa por lesiones, correspondiente a un legajo investigado por la UFI Genérica.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso fue localizado en calle Juan Jofré y Lemos, en el ingreso al Barrio San Martín. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie en dirección al Barrio Teresa de Calcuta.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la manzana H, casa 10 del mencionado complejo habitacional. Allí, cuando los uniformados intentaron concretar la aprehensión, el sospechoso opuso resistencia y atacó físicamente al agente Bruno Lucero.

Las fuentes indicaron que el agresor le propinó dos golpes de puño en el rostro al efectivo policial, provocándole una lesión que derivó en un sangrado nasal. A pesar de la agresión, los uniformados lograron reducir al sujeto y concretaron su detención pocos minutos después.

El aprehendido fue identificado como Lucas Alejandro Suárez Garrido, de 31 años, domiciliado en el Barrio San Martín, departamento Pocito.

La situación se tornó aún más compleja cuando, tras la detención, un grupo de vecinos comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos que participaban del procedimiento. Debido a esta circunstancia, los policías decidieron trasladar las actuaciones y al detenido hasta la Unidad Operativa Teresa de Calcuta para resguardar la integridad física del personal y garantizar el desarrollo de las diligencias.

Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), cuyos integrantes pusieron en conocimiento de lo ocurrido al ayudante fiscal Mariano Teja. El funcionario judicial se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones, teniendo como damnificado al agente Bruno Nihuel Peralta Lucero por las heridas sufridas durante la intervención, mientras que el Estado provincial figura como parte afectada en relación con el delito de resistencia a la autoridad.

Fuentes policiales confirmaron que durante el procedimiento no se secuestraron elementos vinculados al hecho y que el detenido quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación correspondiente.