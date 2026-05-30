Integrantes del Comando Vermelho, una de las bandas narcocriminales más importantes de Brasil, fueron enviados a la guerra en Ucrania con el objetivo de recibir entrenamiento en combate y regresar luego a Sudamérica con conocimientos militares avanzados, según reveló una investigación internacional.

De acuerdo con los reportes, algunos miembros de la organización se incorporaron a unidades que participan del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde habrían adquirido experiencia en tácticas de guerra, manejo de armamento y operaciones de combate urbano.

Las autoridades brasileñas y organismos de inteligencia siguen de cerca el caso ante el temor de que estos conocimientos sean utilizados posteriormente en disputas territoriales entre grupos criminales o enfrentamientos con fuerzas de seguridad dentro de Brasil.

El Comando Vermelho mantiene una fuerte presencia en el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en Río de Janeiro y otras regiones del país. En los últimos años, la organización amplió sus redes internacionales vinculadas al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Los investigadores analizan cómo se produjo el reclutamiento y traslado de los integrantes hacia zonas de conflicto, además de posibles conexiones con intermediarios que facilitaron su incorporación a fuerzas que operan en Ucrania.

Especialistas en seguridad advirtieron que la participación de criminales en escenarios bélicos representa un riesgo creciente, ya que permite que organizaciones delictivas accedan a entrenamiento militar real, experiencia táctica y contactos internacionales difíciles de obtener fuera de una guerra.

El caso generó preocupación en Brasil y otros países de la región por el posible impacto que podría tener el regreso de estos combatientes con conocimientos adquiridos en uno de los conflictos armados más intensos de los últimos años.