Arsenal FC y Paris Saint-Germain FC disputarán este sábado la gran final de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo que definirá al nuevo campeón de Europa. El encuentro se jugará en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, y concentrará la atención del mundo del fútbol.

El partido comenzará a las 16:00 de Argentina y será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+. La final enfrenta a dos equipos que buscan hacer historia: Arsenal intentará conquistar su primera Champions, mientras que PSG irá por el segundo título continental de su historia.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega tras una gran campaña europea en la que eliminó a rivales de peso y consolidó una identidad de juego ofensiva. Entre sus principales figuras aparecen Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice y Kai Havertz.

Por su parte, el equipo conducido por Luis Enrique atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos años. Con un plantel renovado tras la salida de varias estrellas, logró construir un equipo competitivo que tiene como referentes a Ousmane Dembélé, Vitinha, Bradley Barcola y Gianluigi Donnarumma.

Las probables formaciones tendrían a Arsenal con David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Oleksandr Zinchenko; Declan Rice, Martin Ødegaard y Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli.

PSG, en tanto, formaría con Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Škriniar y Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Gonçalo Ramos.

La final marcará además un momento histórico para ambos clubes. Arsenal buscará levantar por primera vez el trofeo más importante del continente, mientras que PSG intentará reafirmarse entre las grandes potencias europeas con una nueva consagración internacional.

El Allianz Arena será escenario de una definición que promete alto nivel futbolístico, con dos equipos ofensivos, planteles repletos de talento y el objetivo de quedarse con la gloria máxima del fútbol europeo.