La investigación por el ataque al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora avanza con la identificación de tres personas que participaron de las agresiones ocurridas este miércoles por la tarde. Según confirmaron fuentes oficiales, solo uno de los acusados permanecía detenido hasta este jueves al mediodía.

El principal señalado es Thiago Román Florentín, de 22 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), quien fue detenido tras arrojar piedras contra la comitiva presidencial. El joven, con domicilio en San Vicente, continúa incomunicado y a la espera de declarar ante el juez federal Luis Armella, titular del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora. Desde su agrupación reclamaron públicamente su liberación.

Publicidad

Otro de los implicados es Diego Martín Paz, miembro de la barra disidente de Arsenal de Sarandí. Paz tiene derecho de admisión vigente y antecedentes vinculados con portación ilegal de armas, resistencia a la autoridad y hechos de violencia en el fútbol.

El tercer identificado es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, acusado de bloquear el paso de la caravana presidencial durante los incidentes en la zona céntrica de Lomas de Zamora. Sin embargo, la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N° 4, resolvió no avanzar con medidas en su contra.

Publicidad

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde, cuando el Presidente encabezaba una caravana junto a su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert. La actividad se vio interrumpida por insultos y lanzamiento de piedras contra el vehículo oficial. La situación obligó a evacuar al mandatario y a su comitiva.

Tras los hechos, el juez Armella continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar responsabilidades en torno al ataque que puso en riesgo la seguridad presidencial.