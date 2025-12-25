Energía solar e IA: la alianza estratégica entre Microsoft e Iberdrola

La colaboración entre Microsoft e Iberdrola marca un hito en la integración de la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Ante el reto de la expansión acelerada de los centros de datos, ambas compañías han sellado un acuerdo estratégico donde la tecnológica adquirirá energía de los parques eólicos españoles Iglesias (70 MW) y El Escudo (105 MW). Estas adquisiciones, que gozan de flexibilidad operativa al no estar sujetas a calendarios rígidos, permiten a Microsoft avanzar hacia su objetivo 100/100/0 para 2030, buscando cubrir todo su consumo con energía libre de carbono las 24 horas del día.

En contrapartida, Iberdrola potenciará sus procesos internos mediante la plataforma Azure y el asistente Microsoft Copilot para optimizar la gobernanza, la trazabilidad y la seguridad operativa. Según los últimos informes, aunque el consumo energético de la tecnológica subió un 168% interanual debido a la IA, su huella de carbono logró una disminución del 1,8%. Esta alianza refuerza un historial previo de acuerdos en Estados Unidos a través de la filial Avangrid, con proyectos solares y eólicos en Ohio, California y Washington.

A futuro, el vínculo abre la puerta a explorar innovaciones como el hidrógeno verde, el almacenamiento con baterías y la reutilización del calor residual en las infraestructuras digitales. El director de negocio de Iberdrola, Aitor Moso, y la directora de sostenibilidad de Microsoft, Melanie Nakagawa, destacaron que el crecimiento de la nueva economía de la IA debe gestionarse con el mismo rigor que la acción climática para no comprometer los límites del planeta.