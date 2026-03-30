La investigación por el ataque ocurrido en la Escuela N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe, avanza con foco en el entorno familiar del adolescente de 15 años que disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian Cabrera, de 13, y dejando a otros estudiantes heridos.

Según los primeros indicios, el menor no presentaba antecedentes de violencia ni intervenciones previas en el ámbito educativo. Sin embargo, los investigadores detectaron una situación familiar compleja que podría haber influido en el hecho.

El joven es hijo de un camionero y una docente, y atravesaba un contexto marcado por la ausencia paterna. De acuerdo a los datos recolectados, su padre dejó el hogar familiar hace dos años y se radicó en otra provincia, mientras que su madre se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Este escenario forma parte de las líneas de análisis que sigue la Justicia.

Además, se investiga la dinámica familiar y social del adolescente, descripto por vecinos como “tranquilo” y “sin problemas”. No obstante, surgieron testimonios que indican que días antes del ataque habría realizado amenazas en el ámbito escolar.

Otro de los puntos que analizan los investigadores es la posibilidad de situaciones de acoso escolar. Un video difundido en redes sociales muestra al adolescente siendo hostigado por otros alumnos. Sin embargo, hasta el momento no se estableció un vínculo directo entre la víctima y el agresor.

En ese sentido, fuentes del caso señalaron que el ataque no habría estado dirigido a una persona en particular, sino que el joven efectuó los disparos de manera indiscriminada.

El hecho ocurrió cuando el adolescente ingresó armado al establecimiento con una escopeta que pertenecía a su abuelo y disparó en el patio interno, generando una situación de pánico entre los alumnos. Finalmente, fue reducido por personal de la escuela y detenido.

La causa está en manos de la Justicia de menores, bajo un estricto resguardo por tratarse de un imputado no punible. En paralelo, se realizan peritajes psicológicos y se profundiza el análisis del entorno familiar para determinar qué factores pudieron haber incidido en el ataque.