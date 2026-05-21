Romina Gaetani fue internada de urgencia y preocupa su salud

La preocupación se instaló en el ambiente artístico luego de que trascendiera la internación de Romina Gaetani en Carmen de Patagones., El primero en dar la noticia fue Pepe Ochoa en el programa LAM, quien relató un escenario inquietante sobre el estado de la actriz. El panelista aseguró que "No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional".

Según el relato televisivo, el desgaste físico habría jugado un papel determinante en su descompensación. Ochoa sumó detalles sobre el contexto de la intérprete al decir que "En los viajes en esos colectivos de gira llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar".

Este episodio ocurre en un marco de tensión, dado que recientemente Luis Cavanagh habló sobre las denuncias de la actriz calificándola como una "despechada" y afirmando que "La violencia fue de ella". Incluso, en ese proceso judicial, el hombre obtuvo la eximición de prisión tras entregar un arma que antes negaba tener.

Sin embargo, para frenar la ola de rumores que inundó las redes sociales, el equipo de prensa de la artista salió a brindar una versión oficial que trajo alivio., Desde su entorno explicaron que el motivo fue estrictamente respiratorio. "Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma. Entonces, cuando llegamos al teatro, vino una ambulancia, la revisó y, para que ella se quede tranquila, la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación, y está todo ok", aclararon para despejar dudas.

A pesar del susto inicial, la gira teatral no se detuvo y la actriz pudo reencontrarse con su público rápidamente. Su equipo de trabajo confirmó que la actividad continúa según lo previsto y con gran convocatoria en el sur del país. "Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien", sentenciaron para dar por cerrado el episodio.