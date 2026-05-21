Jáchal y la UNSJ firmaron acuerdos para fortalecer la formación para el empleo

La Municipalidad de Jáchal y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (FACSO) consolidaron una nueva etapa de cooperación institucional mediante la firma de dos acuerdos estratégicos orientados a fortalecer la formación para el empleo, profesionalizar la gestión pública y ampliar las oportunidades de capacitación en el departamento. La firma estuvo encabezada por el intendente Matías Espejo y el decano de la FACSO, Marcelo Lucero, quienes compartieron la mesa junto a la secretaria de Extensión Universitaria, Rita Ortiz, el secretario de Gobierno municipal, Juan Pablo Dara, y la referente institucional entre la Municipalidad de Jáchal y la UNSJ, Vanesa Aballay.

El primer acuerdo firmado entre la Municipalidad y la Facultad tiene como objetivo desarrollar de manera conjunta propuestas formativas que fortalezcan el sector de formación para el empleo en el departamento, priorizando iniciativas que respondan a las demandas productivas y sociales del territorio. El documento contempla el diseño y ejecución de cursos, talleres y seminarios en modalidades presenciales y virtuales, destinados a distintos grupos etarios, articulando los aportes académicos de la FACSO, que incluyen docentes, equipos técnicos y materiales didácticos, con los aportes municipales, como espacios físicos, logística y convocatoria de participantes. Asimismo, ambas instituciones coordinarán acciones de seguimiento y evaluación para garantizar la calidad e impacto de cada propuesta.

El segundo acuerdo establece el dictado de un curso destinado al personal municipal, impulsado por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la FACSO, orientado al fortalecimiento de las buenas prácticas administrativas e institucionales. La capacitación abordará contenidos vinculados a la organización interna, la gestión documental, los procedimientos administrativos, la atención al ciudadano y la calidad institucional. En este marco, ambas instituciones trabajarán también en la elaboración de un Manual de Mesa de Entrada sobre Buenas Prácticas Administrativas, una herramienta clave para optimizar los procesos internos y mejorar la eficiencia en la gestión pública.

Durante la conferencia, las autoridades destacaron la importancia de articular la universidad pública con los gobiernos municipales para fortalecer capacidades, mejorar la gestión y ampliar las oportunidades de formación para la comunidad. La firma de estos acuerdos representa un paso significativo hacia una gestión más moderna, eficiente y orientada al desarrollo, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Jáchal y la Facultad de Ciencias Sociales con el crecimiento institucional y el fortalecimiento del capital humano del departamento.