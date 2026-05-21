El programa de visitas al proyecto minero El Pachón, impulsado por Glencore, se consolida como una herramienta clave para fortalecer el vínculo con la comunidad de Calingasta. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2025, la iniciativa ya permitió que 74 representantes locales recorrieran el yacimiento y conocieran de primera mano su funcionamiento.

Las visitas estuvieron dirigidas a alumnos, docentes, familiares de trabajadores, proveedores y emprendedores del departamento, quienes pudieron acceder a las instalaciones acompañados por equipos técnicos de distintas áreas. Durante los recorridos, profesionales de sectores como Salud y Seguridad, Medioambiente y Geología explicaron de manera didáctica los procesos operativos y los estándares aplicados en el proyecto.

En la última visita realizada en abril, participantes destacaron la experiencia como una oportunidad única para comprender la magnitud del emprendimiento. Matías Corsanigo, trabajador del proyecto, junto a su esposa Lidia Alcayaga, valoraron la propuesta por permitir conocer en detalle cómo se desarrolla la actividad minera en alta montaña. En la misma línea, Daniel López resaltó la importancia de acercar a la comunidad a la realidad cotidiana en plena Cordillera de los Andes.

El programa incluyó también visitas de familiares de empleados y contratistas de Villa Calingasta y Barreal, quienes recorrieron sectores como Pampa del Indio, donde pudieron interiorizarse sobre tareas específicas, como el trabajo en la testigoteca y las labores del área de geología.

Los testimonios reflejaron una valoración positiva de la iniciativa. Dario Cortez subrayó la relevancia del proyecto para la región y el país, mientras que Andrea Ponce destacó la importancia de incluir a las familias en este tipo de experiencias para comprender la actividad minera desde adentro.

Uno de los ejes centrales del programa fue la participación de estudiantes del último año de la Escuela Técnica General Manuel Savio, quienes inauguraron las visitas tras realizar prácticas en el proyecto. Desde la empresa, Jimena Kurban, analista de Relaciones Comunitarias, remarcó que este tipo de instancias resultan fundamentales para que los futuros profesionales conozcan el entorno y las tareas que se desarrollan en la industria minera.