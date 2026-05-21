El frío se hizo sentir con fuerza en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina durante la mañana de este jueves 21 de mayo. Según el relevamiento oficial, la localidad mendocina de Malargüe encabezó el ranking con una temperatura de -2,8°C y una sensación térmica que descendió hasta los -5,8°C.

En segundo lugar apareció El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde se registraron 0,6°C y una sensación térmica de -1,8°C. El podio se completó con San Rafael, también en Mendoza, que marcó 0,8°C y una sensación térmica de -1,6°C.

El resto del top 10 de las 8 de la mañana

Villa Reynolds (San Luis): 0,9°C (ST: -0,8°C) y humedad del 98%.

Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): 1,4°C y humedad del 92%.

Río Gallegos (Santa Cruz): 1,5°C (ST: -0,8°C) y humedad del 94%.

Laboulaye (Córdoba): 1,9°C y humedad del 95%.

Santa Rosa (La Pampa): 2,4°C y humedad del 100%.

Venado Tuerto (Santa Fe): 2,5°C (ST: -0,1°C) y humedad del 98%.

Pilar Observatorio (Córdoba): 2,6°C y humedad del 89%.

Las temperaturas más frías del país para este jueves 21 de mayo. (Captura: smn.gob.ar)

El informe del SMN indicó además que varias provincias permanecen bajo alerta amarilla por frío extremo y fuertes vientos, en medio de una masa de aire polar que afecta a buena parte del territorio nacional. Las bajas temperaturas se hicieron sentir especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, aunque el descenso térmico también alcanzó a regiones del centro del país.

El ranking de las ciudades más frías se actualizó durante las primeras horas de la mañana y reflejó una combinación de temperaturas bajo cero, elevada humedad y sensaciones térmicas aún más bajas producto del viento.