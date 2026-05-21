Comenzó el juicio por trata contra el abogado Gustavo de la Fuente y su socio

El juicio por presunta trata de personas que tiene como principal acusado al abogado penalista Gustavo de la Fuente comenzó finalmente este jueves ante el Tribunal Oral Federal, marcando un punto de inflexión en una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos años en San Juan. El letrado comparte el banquillo de los acusados con el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, señalado por la pesquisa como su presunto socio dentro de la estructura investigada.

Gustavo De la Fuente, el acusado. FOTO DIARIO HUARPE.

La apertura del debate oral representa el paso definitivo de un expediente que atravesó una extensa etapa de instrucción en la Justicia Federal y que fue elevado a juicio por decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo, al considerar agotadas las medidas investigativas.

De la Fuente llega al proceso privado de su libertad, luego de que durante la investigación fueran rechazados distintos planteos defensivos orientados a obtener su excarcelación o una libertad bajo condiciones. La situación procesal del abogado contrasta con su trayectoria como reconocido defensor en causas penales de alto perfil dentro del ámbito local.

De acuerdo con la acusación fiscal, la organización investigada habría operado mediante una estructura vinculada al estudio “Belle Argentina”, espacio que según la hipótesis del Ministerio Público habría funcionado como fachada para actividades ilícitas relacionadas con la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Quevedo aparece mencionado en el expediente como una figura clave dentro del presunto esquema.

La imputación contra De la Fuente está encuadrada en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, figuras vinculadas a la captación, ofrecimiento, traslado y acogimiento de personas con fines de explotación mediante mecanismos como engaño, abuso de vulnerabilidad y otras formas de coerción.

Uno de los puntos centrales del debate promete girar en torno al uso de un testigo encubierto, elemento que resultó determinante en la investigación impulsada con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La defensa del abogado, encabezada por Fernando Castro, cuestionó reiteradamente esa herramienta procesal al sostener que afecta garantías y dificulta valorar la objetividad del testimonio. Sin embargo, esos planteos no impidieron la llegada del expediente a esta instancia oral.

Con la apertura del juicio ya concretada, el Tribunal Oral Federal comenzará ahora la etapa de producción de prueba y declaración de testigos para determinar si los acusados tuvieron responsabilidad penal en los hechos investigados.