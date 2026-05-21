Tras volver a Gran Hermano, Andrea del Boca contó cómo está de salud

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada este 21 de mayo 2026 trajo alegría y sorpresa a la audiencia. Apenas puso un pie en el programa de Telefe, la actriz compartió detalles sobre su situación física actual. Al ser consultada, confesó que “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”.

También aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los profesionales que la atendieron en este tiempo de recuperación. “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”, afirmó visiblemente conmovida por el apoyo recibido.

El objetivo de los especialistas siempre fue lograr su pronta reincorporación al reality. “Ya desde el primer día me dijeron 'tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo'”, concluyó la intérprete sobre esta nueva etapa en la competencia.

Por otro lado, su hija Anna del Boca brindó una entrevista al ciclo Sálvese Quien Pueda y opinó sobre la vuelta de su madre a la casa más famosa. La joven manifestó su felicidad por verla competir nuevamente. “A mí me encantaría que vuelva a entrar. Me re divierte. Además tiene como 'picas' ahí que tiene que concluir”, disparó de forma picante.

Anna también rememoró el momento en que participó del juego durante un Congelados. “A mí me encantó entrar en ese Congelados. La verdad que estoy súper agradecida con Telefe que me dio esa oportunidad. Es una adrenalina cuando entrás a esa casa, es impresionante”, recordó con entusiasmo.

Al ser consultada sobre si se imagina como una jugadora activa del ciclo, la hija de la actriz fue sincera respecto a su presente profesional. “Verme me reveo porque soy re fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream. Estoy como muy bien ahí, me encantan mis compañeros, así que está todo bien”, explicó con claridad.

El cronista Rodrigo Bar sugirió la posibilidad de ver a madre e hija juntas en el reality, a lo que Anna calificó como “un bombazo”. Sin embargo, mantuvo el misterio sobre cualquier acuerdo futuro con la producción. “Vos te pensás que yo te voy a decir algo, no puedo”, cerró entre risas para finalizar la charla.