El truco definitivo para cocinar un huevo al microondas en 1 minuto

Resolver el desayuno o una cena rápida ya no requiere esperar a que el agua hierva en la hornalla. Existe una técnica muy práctica para obtener un huevo cocido utilizando solamente el microondas y una taza. Este recurso es ideal para quienes buscan sumar proteína a sus platos sin perder tiempo en la cocina tradicional.

El proceso comienza colocando unas gotas de aceite en el fondo de una taza para evitar que el alimento se pegue. Luego se agrega un huevo entero y llega el paso fundamental para evitar accidentes. El secreto para que no explote consiste en tapar el recipiente con papel film, pero asegurándose de dejar una pequeña abertura que permita la salida del vapor.

La cocción debe realizarse con mucha atención y en etapas breves. Primero se debe programar el aparato por 30 segundos. Después de ese tiempo, es necesario continuar el proceso en tandas de 10 segundos adicionales, observando en cada pausa hasta que el contenido esté bien cuajado. Es importante tener en cuenta que el tiempo final puede variar según la potencia de cada electrodoméstico o el tamaño del ingrediente.

Una vez que se logra la consistencia deseada, se retira con cuidado para evitar quemaduras. Este resultado firme y sabroso funciona de manera excelente para complementar vegetales, armar ensaladas completas o simplemente coronar unas tostadas. Es una solución simple que permite tener una comida lista en menos de un minuto sin la necesidad de usar ollas.