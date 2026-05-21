El gesto de Moria Casán que selló su reconciliación con Georgina Barbarossa

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó postales para la posteridad y la más comentada fue el abrazo que puso fin a años de distancia entre dos grandes del espectáculo. Después de ese encuentro, Moria Casán decidió trasladar la paz al mundo virtual. Durante la emisión de su programa La Mañana de Moria, la diva se puso al día con las redes sociales frente a sus compañeros de equipo.

La charla se disparó cuando Nazarena Di Serio le consultó a la conductora: "Ella te empezó a seguir a vos anoche. ¿Vos le devolviste el seguimiento?". Ante la duda, Moria respondió con sinceridad: "Gracias, Georgi. Vos sabés que anoche casi ni usé el teléfono". Con la intención de sellar el vínculo ante las cámaras, la panelista insistió: "¿Lo podemos hacer en vivo? ¿Puedo agarrar tu celular? Permiso".

A la iniciativa se sumó Gustavo Méndez, quien relató los pasos a seguir: "Vamos a seguir en vivo a Georgina Barbarrosa. La vas a seguir en vivo. Hermosa foto de fondo. Ahí está, buscamos ahí".

Mientras navegaban el perfil, la madre de Sofía Gala aclaró el motivo de su demora previa al explicar que "esto fue anoche y anoche no usé nada". Al encontrar el perfil de la animadora de A la Barbarossa, Moria se topó con un posteo cargado de nostalgia sobre su pasado juntas. "Subió un algo de cuando hicimos Locas por ellos en el 1991. Ahí está. Mirá qué amor. Vení, vamos. Mirá, esto me lo manda hace ocho horas la Barbarrosa. Hoy y ayer, 2026, 1997, Martín Fierro y Loca por ello, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval. Yo me llamaba Miranda y ella no me acuerdo. ¿Y saben quién era la tercera? La Dufau. Y Capusotto venía de vendedor ambulante, teníamos una peluquería. Las cosas que hemos hecho en América. Lo que he hecho, me impresiona mi fama y me impresiona mi trayectoria", recordó con orgullo.

En un momento de humor, al ver una imagen de su reciente reconciliación proyectada en el estudio, Casán exclamó: "Ay, esa foto, sacá esto. Soy una monstrua, poneme un filtro, por favor, por favor". Al ser consultada sobre sus sentimientos actuales, la actriz no dudó en definir la situación "como una amorosidad. Nos hicimos amigas y eso es amor". Georgina, por su parte, sintetizó el acercamiento al decir que "somos grandes".

La One también reflexionó sobre la charla privada que mantuvieron durante la entrega de premios. "Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos 'te quiero', pero yo le dije: 'Sorry si te lastimé'", confesó. Sobre la profundidad del gesto, agregó que "cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares".

Georgina Barbarossa también se refirió al tema y aclaró los términos de la conversación entre risas: "No dijo 'sorry', dijo 'perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho'. Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. 'Sí, vino y me pidió perdón'". El broche de oro de esta historia fue un posteo compartido en Instagram que ya aparece en el perfil de ambas y cuenta con miles de reacciones positivas de sus seguidores.