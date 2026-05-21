Vicuña reveló si la China Suárez abandonó a sus hijos en Turquía

La distancia física entre Benjamín Vicuña y sus hijos menores, Magnolia y Amancio, generó una serie de especulaciones que el actor decidió frenar de manera directa. A pesar de los rumores que indicaban un quiebre en la comunicación y posibles medidas legales contra la China Suárez por un supuesto impedimento de contacto, el intérprete aseguró que el vínculo con los pequeños se mantiene intacto a pesar de los kilómetros que los separan.

En medio de un gran presente laboral por el estreno de la serie El resto bien y su labor en el teatro, Vicuña aprovechó su paso por el programa Desinteligencia Artificial en la plataforma DGO para aclarar los tantos. “En las últimas horas salió que yo estaba incomunicado con mis hijos, yo hablo con mis hijos todos los días”, sentenció frente a los conductores Cecilio Flematti y Sandra Borghi.

La realidad indica que los niños se encuentran en Estambul cumpliendo con sus obligaciones escolares, mientras su madre realizó un viaje a Japón. Aunque la espera se prolongó, el reencuentro en Buenos Aires está pactado para la semana que viene, una situación similar a la que vive Nico Cabré, quien aguarda el regreso de su hija Rufina.

Sobre la necesidad de dar explicaciones públicas en este mayo de 2026, el actor fue contundente. “No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, explicó.

Para cerrar el tema, el artista pidió una reflexión profunda sobre el tratamiento mediático de los menores de edad en la actualidad. “Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”, manifestó con firmeza sobre la exposición de su familia.