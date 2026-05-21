Un vecino de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se convirtió en el gran ganador del Quini 6 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo realizado este miércoles 20 de mayo. El apostador se llevó un premio millonario de $2.449.126.789,20.

Según informó la Lotería de Santa Fe, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 07, 08, 10, 18, 22 y 32. El ticket fue vendido en la agencia N° 230163-000 de la ciudad cordobesa, donde la noticia generó gran expectativa y repercusión entre los vecinos.

La jornada también dejó otros dos ganadores en la modalidad “La Segunda”. En este caso, un apostador de Concordia, Entre Ríos, y otro de Rafaela, Santa Fe, acertaron los seis números sorteados y compartirán un premio total de $857.840.041,80.

Para esa modalidad, los números favorecidos fueron 07, 09, 13, 22, 33 y 45. Las apuestas ganadoras se realizaron en agencias oficiales de ambas ciudades.

Además, en el “Siempre Sale” hubo 31 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de $10 millones cada uno. La combinación sorteada fue 04, 13, 23, 26, 37 y 42.

Desde la organización del juego adelantaron que el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $9.000 millones, una cifra que volverá a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.