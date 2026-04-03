La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la violenta represión sufrida por trabajadores estatales de San Luis en las inmediaciones de la Legislatura provincial, cuando se encaminaban a realizar una protesta pacífica por mejoras salariales. Entre las decenas de heridos se encuentra el secretario general del sindicato en la provincia, Fernando Gatica.

“Poggi quiere aplicar las políticas de Milei y Bullrich a nivel nacional que ya no tienen consenso. Repudiamos la salvaje represión desatada por las fuerzas de seguridad en la provincia. El operativo policial desmedido muestra toda la debilidad de un Gobierno que ejerce violencia ante la incapacidad para generar ámbitos democráticos de debate y discusión”, apuntó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, continuó: “Se equivoca el gobernador si piensa que con el hecho de mandar a la Policía a atacar cobardemente a los trabajadores va a resolver el conflicto. Por el contrario, las medidas se van a endurecer y el conflicto a profundizar”.



“Hay numerosos trabajadores y dirigentes heridos. El gobernador y sus funcionarios van a sufrir en carne propia los mismos padecimientos. Se les va a volver en contra la represión. Seguimos reclamando una recomposición salarial urgente que garantice ingresos dignos para provinciales y municipales”, concluyó el referente gremial.

El sindicato se acercaba al edificio legislativo en la apertura de sesiones ordinarias cuando fueron demorados por las fuerzas de seguridad de la provincia que gobierna Claudio Poggi. Inmediatamente, comenzó una feroz represión en la que golpearon, gasearon y arrojaron los perros policiales contra los manifestantes, incluyendo al secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

Junto a ATE también fueron reprimidos otros dirigentes de las seccionales puntanas donde el sindicato estatal tiene representación y de otras organizaciones que conforman la Mesa Intersindical de Estatales de la provincia.