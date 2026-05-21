Reactivaron la producción en la Escuela de Enología y proyectan vender sus productos

La Escuela de Enología volvió a poner en funcionamiento su histórica bodega y avanza en la recuperación productiva de los terrenos que pertenecen a la institución, en un proyecto que apunta a fortalecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes y recuperar espacios que durante años estuvieron abandonados.

El director de Educación Técnica de San Juan, Rodolfo Navas, explicó que el predio ubicado en torno a la escuela atravesó un proceso de limpieza y reacondicionamiento luego de años de acumulación de escombros y residuos.

“Ese terreno estaba lleno de escombro, era un basural. Se viene trabajando junto con la Municipalidad de Capital para limpiar todo el lugar y adecuarlo a la parte de trayecto y práctica productiva para los estudiantes”, señaló el funcionario.

Según indicó, el proyecto se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Producción y contempla distintas actividades vinculadas a los perfiles productivos de la provincia, como olivo, pistacho y vid.

La bodega volvió a funcionar

Uno de los principales avances fue la reactivación de la bodega de la escuela, que volvió a operar este año luego de permanecer paralizada durante largo tiempo. “Se ha vuelto a poner este año en funcionamiento con 2.000 litros a partir de la uva que se rescató de los viñedos que están en ese terreno más otra uva donada”, explicó Navas.

El objetivo es que los alumnos puedan participar de todo el proceso productivo vinculado a la elaboración vitivinícola y recuperar prácticas que históricamente formaron parte de la formación técnica de la institución. El funcionario sostuvo que estas acciones buscan “activar cuestiones que hace años estaban paradas en la escuela”.

También producirán aceite de oliva

En paralelo, la institución incorporó nuevamente una máquina aceitera para elaborar aceite de oliva, otra de las actividades tradicionales de la escuela. Navas detalló que el equipamiento fue incorporado a través de un acuerdo con la Facultad de Química de la Universidad Católica de Cuyo.

“Esto permite que los chicos vuelvan a elaborar este producto y mejorar las condiciones de calidad que se habían perdido”, afirmó.

Además de olivos y vid, en el predio también comenzaron trabajos vinculados a la producción de cebolla para semilla y otras actividades agrícolas orientadas a las prácticas educativas.

Desde Educación Técnica señalaron que el proyecto avanzará por etapas y que uno de los objetivos a futuro será habilitar espacios de comercialización para los productos elaborados por la escuela. “Hoy se ha limpiado todo el terreno y se están generando las plantaciones. Esto va a continuar posteriormente con las habilitaciones para que la escuela tenga la posibilidad de comercializar los productos”, indicó Navas.

La iniciativa busca recuperar el perfil productivo histórico de la Escuela de Enología y vincular nuevamente la formación técnica con actividades reales de elaboración y producción agroindustrial.